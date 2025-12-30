Η Μπιγιόνσε έγινε δισεκατομμυριούχος – Το business model που μετέτρεψε τη σκηνή σε αυτοκρατορία
Η Μπιγιόνσε έγινε δισεκατομμυριούχος – Το business model που μετέτρεψε τη σκηνή σε αυτοκρατορία
Με όχημα το Cowboy Carter, υπερκερδοφόρες περιοδείες και την Parkwood, η Μπιγιόνσε μετέτρεψε τη φήμη της σε αυτοκρατορία και μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων
Στο σύμπαν της Μπιγιόνσε δεν υπάρχουν τυχαία στοιχήματα. Κάθε περιοδεία, κάθε άλμπουμ, κάθε συνεργασία είναι υπολογισμένη κίνηση με συγκεκριμένο ρίσκο και μετρήσιμη απόδοση. Το Cowboy Carter δεν ήταν απλώς μια καλλιτεχνική στροφή προς την κάντρι μουσική αλλά μια στρατηγική επέκταση σε νέο κοινό, νέες πλατφόρμες και νέα έσοδα.
Για σχεδόν οποιονδήποτε άλλον μουσικό καλλιτέχνη, η παγκόσμια περιοδεία Renaissance θα ήταν ακριβώς αυτό: το τελικό σφράγισμα μιας καριέρας που δεν χρειάζεται άλλες αποδείξεις. Ένα τρίωρο, εξαντλητικό ταξίδι μέσα από ολόκληρη τη δισκογραφία της Μπιγιόνσε, με παραγωγή που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική υπερπαραγωγή παρά με συναυλία, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κονσέρτα του 2023. Τα έσοδα άγγιξαν τα 600 εκατ. δολάρια και η εικόνα της κλείδωσε οριστικά —δίπλα στην Τέιλορ Σουίφτ— ως μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Για σχεδόν οποιονδήποτε άλλον μουσικό καλλιτέχνη, η παγκόσμια περιοδεία Renaissance θα ήταν ακριβώς αυτό: το τελικό σφράγισμα μιας καριέρας που δεν χρειάζεται άλλες αποδείξεις. Ένα τρίωρο, εξαντλητικό ταξίδι μέσα από ολόκληρη τη δισκογραφία της Μπιγιόνσε, με παραγωγή που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφική υπερπαραγωγή παρά με συναυλία, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κονσέρτα του 2023. Τα έσοδα άγγιξαν τα 600 εκατ. δολάρια και η εικόνα της κλείδωσε οριστικά —δίπλα στην Τέιλορ Σουίφτ— ως μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα