Μυτιληναίος: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία έφτασε σε σημείο να μην λογοδοτεί σε κανέναν

Κάθε φορά που αναφέρομαι στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία της Κομισιόν, δέχομαι έντονη κριτική για αντιευρωπαϊσμό, tα ίδια, όμως υποστηρίζει και ο Τζέιμι Ντάιμον, αναφέρει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος