Τζέιμι Ντάιμον (JP Morgan): Η Ευρώπη έχει «πραγματικό πρόβλημα» και αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή και για τις ΗΠΑ
Αν και επαίνεσε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, ο CEO της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ κατηγορεί την Ευρώπη ότι διώχνει τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, και την καινοτομία και κάλεσε τη χώρα του «να τη βοηθήσει»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co., Τζέιμι Ντάιμον, επέκρινε την αργή γραφειοκρατία στην Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι μια «αδύναμη» ήπειρος αποτελεί σημαντικό οικονομικό κίνδυνο για τις ΗΠΑ.
«Η Ευρώπη έχει ένα πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο Ντάιμον το Σάββατο στο Reagan National Defense Forum. «Κάνουν κάποια θαυμάσια πράγματα όσον αφορά το δίχτυ ασφαλείας τους. Αλλά έχουν διώξει τις επιχειρήσεις, έχουν διώξει τις επενδύσεις, έχουν διώξει την καινοτομία. Κάπως επιστρέφει αυτό».
Ενώ επαίνεσε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες που, όπως είπε, είχαν επίγνωση των προβλημάτων, προειδοποίησε ότι η πολιτική είναι «πραγματικά δύσκολη».
Ο Ντάιμον, επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ, έχει από καιρό δηλώσει ότι ο κίνδυνος μιας κατακερματισμένης Ευρώπης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Στην επιστολή του προς τους μετόχους που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει «μερικά σοβαρά προβλήματα που πρέπει να επιλύσει».
Το Σάββατο, εξήρε τη δημιουργία του ευρώ και την προσπάθεια της Ευρώπης για ειρήνη. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μείωση των στρατιωτικών προσπαθειών και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να επιτύχει συμφωνία απειλούν την ήπειρο.
«Αν κατακερματιστούν, τότε μπορείτε να πείτε ότι η Αμερική πρώτα δεν θα υπάρχει πια», δήλωσε ο Ντάιμον. «Θα μας βλάψει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, επειδή είναι σημαντικός σύμμαχος από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, οι οποίες είναι πραγματικά σημαντικές».
Σε αυτό το σημείο, είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να βοηθήσουν.
JPMorgan CEO Jamie Dimon called out slow bureaucracy in Europe in a warning that a “weak” continent poses a major economic risk to the US. https://t.co/sx53DJvRRY— Bloomberg (@business) December 6, 2025
