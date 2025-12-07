Τζέιμι Ντάιμον (JP Morgan): Η Ευρώπη έχει «πραγματικό πρόβλημα» και αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή και για τις ΗΠΑ

Αν και επαίνεσε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, ο CEO της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ κατηγορεί την Ευρώπη ότι διώχνει τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, και την καινοτομία και κάλεσε τη χώρα του «να τη βοηθήσει»