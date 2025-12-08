Ρέι Ντάλιο (Bridgewater): Η Μέση Ανατολή γίνεται η νέα «Σίλικον Βάλεϊ» στα θέματα τεχνολογίας
Τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία ξεκίνησαν πρωτοβουλίες πολλών δισ. για την κατασκευή cloud, κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης
Η Μέση Ανατολή αναδύεται γρήγορα ως ένα από τα πιο ισχυρά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, δήλωσε τη Δευτέρα ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, συγκρίνοντας την άνοδο της περιοχής με την έλξη της Σίλικον Βάλεϊ για όλα τα θέματα τεχνολογίας.
Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ντάλιο είπε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι γείτονές τους έχουν συνδυάσει τεράστια κεφάλαια με την εισροή παγκόσμιου ταλέντου, δημιουργώντας ένα μαγνήτη για διαχειριστές επενδύσεων και καινοτόμους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία ξεκίνησαν φέτος πρωτοβουλίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή cloud, κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, υποστηριζόμενες από κρατικά κεφάλαια και παγκόσμιες τεχνολογικές συνεργασίες.
Ray Dalio says Middle East is becoming a 'Silicon Valley of capitalists’ https://t.co/iVGnAIM0bh— CNBC (@CNBC) December 8, 2025
