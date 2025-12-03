H Airbus μειώνει τον στόχο για τις παραδόσεις αεροσκαφών μετά τα νέα προβλήματα στο A320
Ο ευρωπαϊκός κολοσσός αναμένει πλέον να παραδώσει 790 αεροσκάφη φέτος, έναντι του προηγούμενου στόχου των 820
Η Airbus μείωσε τον στόχο παραδόσεων αεροσκαφών για το έτος κατά 3,7%, μετά τα νέα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο δημοφιλέστερο μοντέλο της, το A320. Ο ευρωπαϊκός κολοσσός αναμένει πλέον να παραδώσει 790 αεροσκάφη φέτος, έναντι του προηγούμενου στόχου των 820, όπως ανακοίνωσε σε σχετική κατάθεση. Οι οικονομικοί στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι.
Σύμφωνα με ενημέρωση προς τους πελάτες, 168 από αυτά βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, ενώ τα υπόλοιπα είναι σε στάδια παραγωγής.
Η Airbus πραγματοποιεί επιθεωρήσεις σε όλα τα επηρεαζόμενα αεροσκάφη, τονίζοντας όμως ότι «σημαντικό μέρος» των πάνελ αναμένεται να συμμορφώνεται τελικά με τις προδιαγραφές. Τα επίμαχα εξαρτήματα προέρχονται από τη Sofitec Aero SL, εταιρεία με έδρα τη Σεβίλλη.
Πρόβλημα στα πάνελ της ατράκτου – 628 αεροσκάφη επηρεάζονταιΑυτή την εβδομάδα, η εταιρεία αποκάλυψε ζήτημα ποιότητας σε πάνελ ατράκτου της οικογένειας A320, αναφέροντας ότι 628 αεροπλάνα ενδέχεται να περιέχουν εξαρτήματα που είναι είτε πιο παχιά είτε πιο λεπτά από τις προδιαγραφές.
