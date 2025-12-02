Προσεκτική ανάκαμψη στη Wall Street: Οι παράγοντες που συγκρατούν τους επενδυτές

Προς τα πάνω κινήθηκε, επίσης, η Amazon μετά την ανακοίνωση ότι τα νέα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης Trainium 3 είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση, απειλώντας την κυριαρχία των Nvidia και Google, ενώ στις κερδισμένες ήταν και η Apple, καταγράφοντας μάλιστα και νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα 287,40 δολάρια, μετά από αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής της στα 325 δολάρια από τη Loop Capital.Στον αντίποδα, η Procter & Gamble υποχώρησε μετά τη δήλωση του οικονομικού διευθυντή της, ο οποίος προειδοποίησε για «δυσκολότερο περιβάλλον» στις δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ.Υπό πίεση βρέθηκε και η Tesla μετά τη εκτίμηση του Μάικλ Μπέρι, του περίφημου Mr. Big Short, ότι η μετοχή της είναι «εξωφρενικά υπερτιμημένη».