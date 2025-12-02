Προσεκτική ανάκαμψη στη Wall Street: Οι παράγοντες που συγκρατούν τους επενδυτές
Επέστρεψαν στα πράσινα οι δείκτες, αν και με χαμηλές διακυμάνσεις, με την αγορά να μετρά αντίστροφα για κρίσιμα οικονομικά στοιχεία που θα επηρεάσουν την κατεύθυνση της Fed, κυρίως για την ερχόμενη χρονιά - Ώθηση από την ανάκαμψη του Bitcoin
Μια συγκρατημένη ανάρρωση επιχείρησε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, με ώθηση από την ανάκαμψη του bitcoin και των τεχνολογικών μετοχών. Ωστόσο, οι περισσότεροι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής περιμένοντας να πάρουν κατεύθυνση από τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας, μόλις λίγες ημέρες πριν την τελευταία συνεδρίαση της Fed για το 2025.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones «έκλεισε» με αύξηση 0,39% στις 47.474 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,25% στις 6.829 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,59% φτάνοντας τις 23.413 μονάδες.
Είναι χαρακτηριστικό πως, αν και ο S&P 500 συμπλήρωσε ουσιαστικά την έκτη κερδοφόρα συνεδρίαση μέσα στις τελευταίες επτά συνεδριάσεις (με εξαίρεση την χθεσινή), η πλειονότητα των μετοχών του έχασε έδαφος!
«Παρόλο που οι δείκτες εύρους και τάσης εμφάνισαν κάποια βελτίωση, απαιτείται περισσότερος χρόνος και περισσότερα τεχνικά στοιχεία για να υπάρξει σήμα αγοράς στην αγορά μετοχών», επεσήμανε ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler.
Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν πτωτικά με το 10ετές να πέφτει στο 4,08% και το 2ετές να προσγειώνεται στο 3,51%.
Παρά το γεγονός ότι τα προγνωστικά για τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Fed, στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου, έχουν ενισχυθεί και πάλι σημαντικά, γύρω στο 87%, από κάτω του 50% πριν από μια εβδομάδα, οι επενδυτές αγωνιούν για τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τα νεότερα μακροοικονομικά στοιχεία.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα έκθεση για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα που θα δημοσιεύσει η ADP την Τετάρτη και βέβαια η μέτρηση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Σεπτέμβριο, που – ως γνωστόν – αποτελεί τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί στενά η Fed.
Αν και τα στοιχεία δύσκολα θα εμποδίσουν το συμβούλιο να συνεχίσει την νομισματική χαλάρωση την ερχόμενη εβδομάδα, το μετέπειτα τοπίο φαντάζει σαφώς πιο θολό. Έτσι, οι εντεινόμενες εσωτερικές διαφωνίες στους κόλπους της FOMC θα περιπλέξουν τις προβλέψεις για την νέα χρονιά.
«Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει την άποψή μας ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση την επόμενη εβδομάδα, αλλά φαίνεται όλο και περισσότερο σαν “επιθετική” μείωση», τόνισε ο Άντριου Μπρένερ της NatAlliance Securities, εξηγώντας πως «βλέπει» τουλάχιστον τρεις διαφωνούντες στους κόλπους του συμβουλίου.
Σημειωτέον πως στην πολύπλοκη εξίσωση του 2026, θα πρέπει να προστεθούν και οι εσωτερικές αλλαγές στο συμβούλιο, δεδομένης της ολοκλήρωσης της θητείας του Τζερόμ Πάουελ στο τιμόνι της Fed. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει την επιλογή του για τη διοίκηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στις αρχές του 2026, αν και τα προγνωστικά εμφανίζουν ως φαβορί τον στενό οικονομικό του σύμβουλο, Κέβιν Χάσετ, επιλογή που θα οδηγήσει πιθανότατα σε επιτάχυνση της νομισματικής χαλάρωσης.
Ενισχυτικά για την αγορά λειτούργησε και η ανάκαμψη στα crypto με οδηγό το Bitcoin. Το κορυφαίο ψηφιακό νόμισμα ξεπέρασε και πάλι τα 90.000 δολάρια, ανακάμπτοντας από μια ισχυρή πτώση που αιφνιδίασε την αγορά και εξαΰλωσε σχεδόν 1 δισ. δολάρια σε νέες μοχλευμένες θέσεις στα crypto. Η ανάκαμψη προσέφερε μια σύντομη ανάσα σε μια πολύμηνη πτωτική πορεία, ωστόσο το επενδυτικό κλίμα στον κλάδο παραμένει εύθραυστο.
Σε επίπεδο μετοχών, η Βoeing ηγήθηκε της ανόδου των μετοχών του Dow Jones, με άλμα κοντά στο 10%, καθώς ο οικονομικός διευθυντής της δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει αύξηση των παραδόσεων των αεροσκαφών 737 και 787 το 2026, με αποτέλεσμα να επιστρέψει σε θετικές ταμειακές ροές μέσα στη νέα χρονιά.
Προς τα πάνω κινήθηκε, επίσης, η Amazon μετά την ανακοίνωση ότι τα νέα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης Trainium 3 είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση, απειλώντας την κυριαρχία των Nvidia και Google, ενώ στις κερδισμένες ήταν και η Apple, καταγράφοντας μάλιστα και νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα 287,40 δολάρια, μετά από αύξηση της τιμής-στόχου της μετοχής της στα 325 δολάρια από τη Loop Capital.
Στον αντίποδα, η Procter & Gamble υποχώρησε μετά τη δήλωση του οικονομικού διευθυντή της, ο οποίος προειδοποίησε για «δυσκολότερο περιβάλλον» στις δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ.
Υπό πίεση βρέθηκε και η Tesla μετά τη εκτίμηση του Μάικλ Μπέρι, του περίφημου Mr. Big Short, ότι η μετοχή της είναι «εξωφρενικά υπερτιμημένη».
