Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήρε ενέργεια από ΔΕΗ και ΒΙΟΧΑΛΚΟ - Δεύτερη ανοδική συνεδρίαση
Με τις τραπεζικές μετοχές σε ρηχά νερά τη σκυτάλη πήραν μετοχές όπως η CrediaBank, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Fourlis, Ιntralot - Έπιασε ξανά τα 18 ευρώ ο ΟΠΑΠ
Δεύτερη ημέρα (2/12) ανοδικού momentum στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το θετικό κλίμα από το εξωτερικό και οι τόνοι αισιοδοξίας στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο ενίσχυσαν την επενδυτική διάθεση.
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 8,53 μονάδες ή +0,41% και έκλεισε στις 2.107,88 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.099,88 μονάδες, ενώ το υψηλό στις 2.114,27. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 222 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο φτάνοντας στις 5.324,96 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ανοδικά κατά 0,91% στις 2.749,02 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 0,20% στις 2.361 μονάδες.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, άνοδο σημείωσαν οι Τράπεζα Πειραιώς (+0,14% στα 7,16 ευρώ), ΕΤΕ (0,66% στα 13,69), Eurobank (1,30% στα 3,58 ευρώ), ενώ η Alpha Bank κατέγραψε απώλειες (-0,37% στα 3,47 ευρώ).
Ανοδικά κινήθηκαν οι CrediaBank (+4,41% στα 1,51 ευρώ), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (2,72% στα 3,40 ευρώ), Fourlis (1,98% στα 4,12 ευρώ), Ιntralot (1,96% στο 1,042 ευρώ), ΔΕΗ (2,48% στα 17,77 ευρώ) και ΒΙΟΧΑΛΚΟ (5,66% στα 10,46 ευρώ).
Απώλειες σημείωσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου (-1,72%% στα 7,98 ευρώ) και Metlen (-0,32% στα 43,78 ευρώ).
Από τη μια οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι η πολιτική σταθερότητα και η σημασία της θα είναι βασική παράμετρος στην εκλογική στρατηγική. Από την άλλη, οι δηλώσεις των τραπεζιτών των 4 συστημικών τραπεζών που, αν και ουσιαστικά δεν έδωσαν κάτι καινούργιο, άφησαν να εννοηθεί για μία ακόμη φορά πως έχουν περιθώρια ανόδου σε σύγκριση με τις ομοειδείς, όπως και το χρηματιστήριο συνολικά. Μεταξύ άλλων, επιβεβαιώθηκε πως οι τράπεζες αναμένεται να επιτύχουν το 2025 πιστωτική επέκταση που θα ξεπερνάει τα 13 δισ. ευρώ.
Ενισχυτικά στο θετικό story των συστημικών τραπεζών και η νέα έκθεση της BofA η οποία σημειώνει ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος δεν βρίσκεται πλέον σε φάση εξυγίανσης, αλλά σε ένα νέο καθεστώς βιώσιμης, οργανικής ανάπτυξης, που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.
Τα διεθνή συνέδρια με τη συμμετοχή εισηγμένων συνεχίζονται, καθώς σήμερα ξεκίνησε και το συνέδριο της Wood στην Πράγα, ενώ τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου διοργανώνεται το αντίστοιχο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Σε διεθνές επίπεδο το κλίμα είναι επίσης θετικό, επηρεασμένο μεταξύ άλλων από την ενίσχυση του Bitcoin μετά από βαριές απώλειες το προηγούμενο διάστημα.
