Εξοικονομώ 2025: Μεγάλη επιδότηση για ευάλωτα νοικοκυριά με τον νέο κύκλο

Το «Εξοικονομώ 2025» ξεκινά επίσημα με πάνω από 33.000 δικαιούχους, εκ των οποίων 25.000 ευάλωτοι, προϋπολογισμό 720 εκατ. ευρώ και τις πρώτες προκαταβολές διαθέσιμες ήδη από αυτή την εβδομάδα