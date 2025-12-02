Εξοικονομώ 2025: Μεγάλη επιδότηση για ευάλωτα νοικοκυριά με τον νέο κύκλο
Εξοικονομώ 2025: Μεγάλη επιδότηση για ευάλωτα νοικοκυριά με τον νέο κύκλο
Το «Εξοικονομώ 2025» ξεκινά επίσημα με πάνω από 33.000 δικαιούχους, εκ των οποίων 25.000 ευάλωτοι, προϋπολογισμό 720 εκατ. ευρώ και τις πρώτες προκαταβολές διαθέσιμες ήδη από αυτή την εβδομάδα
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας άναψε το «πράσινο φως» για τους αρχικούς πίνακες του «Εξοικονομώ 2025», σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη για περισσότερους από 33.000 πολίτες σε όλη τη χώρα.
Από αυτούς, οι 25.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό προσανατολισμό του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 720 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και από αυτή την εβδομάδα οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν χρηματοδοτικό μοντέλο ώστε να ξεκινήσουν οι πρώτες προκαταβολές.
Το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό χάρη στα υψηλά ποσοστά επιχορήγησης και τον ειδικό «κουμπαρά» που έχει δημιουργηθεί για ευάλωτα νοικοκυριά, οικογένειες με ΑμεΑ, πολύτεκνους, σεισμόπληκτους και πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
Οι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ 2025» μπορούν μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους.
Το ΥΠΕΝ συνεχίζει τον «μαραθώνιο» ενεργειακής θωράκισης της χώρας, προχωρώντας σε ενισχύσεις προϋπολογισμών, απλούστευση διαδικασιών και παρατάσεις όπου απαιτείται:
• «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα»: Έχουν εγκριθεί πάνω από 100.000 αιτήσεις, ύψους 350 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).
• «Ανακαινίζω για Νέους»: Έχουν προχωρήσει 2.679 αιτήσεις, με προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).
Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – μια σταθερή υπενθύμιση ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη, καθολική και οικονομικά προσιτή για όλους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Από αυτούς, οι 25.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό προσανατολισμό του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 720 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και από αυτή την εβδομάδα οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν χρηματοδοτικό μοντέλο ώστε να ξεκινήσουν οι πρώτες προκαταβολές.
Το πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό χάρη στα υψηλά ποσοστά επιχορήγησης και τον ειδικό «κουμπαρά» που έχει δημιουργηθεί για ευάλωτα νοικοκυριά, οικογένειες με ΑμεΑ, πολύτεκνους, σεισμόπληκτους και πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
Οι δικαιούχοι του «Εξοικονομώ 2025» μπορούν μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους.
135.000 οι ωφελούμενοιΜε τη σημερινή ανάρτηση των πινάκων, ο συνολικός αριθμός νοικοκυριών που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης τις τελευταίες δύο εβδομάδες ξεπερνά τις 135.000, με συνολικό προϋπολογισμό που πλέον υπερβαίνει τα 1,1 δισ. ευρώ.
Το ΥΠΕΝ συνεχίζει τον «μαραθώνιο» ενεργειακής θωράκισης της χώρας, προχωρώντας σε ενισχύσεις προϋπολογισμών, απλούστευση διαδικασιών και παρατάσεις όπου απαιτείται:
• «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα»: Έχουν εγκριθεί πάνω από 100.000 αιτήσεις, ύψους 350 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).
• «Ανακαινίζω για Νέους»: Έχουν προχωρήσει 2.679 αιτήσεις, με προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).
Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – μια σταθερή υπενθύμιση ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη, καθολική και οικονομικά προσιτή για όλους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο
Μύλος στο ΠΑΣΟΚ λόγω... Γεωργιάδη - Η αναδίπλωση του Παππά και η δηκτική δήλωση Καστανίδη
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο
Μύλος στο ΠΑΣΟΚ λόγω... Γεωργιάδη - Η αναδίπλωση του Παππά και η δηκτική δήλωση Καστανίδη
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα