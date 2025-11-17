Έρχονται νέες ανακοινώσεις μέτρων για το στεγαστικό πριν το τέλος του έτους - Οι τρεις παρεμβάσεις που εξετάζονται

Κινητικότητα και ενδιαφέρον αναμένεται να υπάρξει για την τύχη ακινήτων των τραπεζών ή και του δημοσίου, που μπορούν να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού και το «ζύγι» των τιμών στην αγορά