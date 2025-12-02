Alpha Finance: Η ελληνική αγορά ακινήτων μπαίνει σε νέο κύκλο ανατιμήσεων
Οι νέες τιμές - στόχοι και το re rating που έρχεται - «Αγορά» σε Trade Estates, Premia Properties, Noval και Briq προτείνει η χρηματιστηριακή
Η ελληνική αγορά ακινήτων διαμορφώνει πλέον ένα ξεκάθαρο ανοδικό μομέντουμ, το οποίο, σύμφωνα με την Alpha Finance, επεκτείνεται με σταθερά θεμέλια και ισχυρή ορατότητα μέχρι το 2030.
Η «μεγάλη εικόνα» δείχνει μια αγορά που ωρίμασε μέσα από δεκαπενταετή υποαπόδοση και τώρα επιστρέφει σε ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης: ανισορροπία προσφοράς–ζήτησης σε σύγχρονα γραφεία, logistics και ποιοτική κατοικία, ΑΕΠ άνω του 2% την τριετία 2025-27, ομαλοποίηση επιτοκίων και αναθέρμανση του τραπεζικού δανεισμού. Σε αυτά προστίθεται ένα νέο κύμα έργων υποδομής και αστικών αναπλάσεων, καθώς και η σταθερή ροή ξένων επενδύσεων, με το FDI στα ακίνητα να αγγίζει ιστορικό υψηλό το 2024 στα €2,75 δισ.
Η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει τις συστάσεις «αγορά» για τις ΑΕΕΑΠ (REICs) Trade Estates με τιμή-στόχος στα 2,73 ευρώ, Premia Properties τιμή-στόχος στα 2,05 ευρώ, Noval Property τιμή-στόχος στα 3,62 ευρώ και BriQ Properties τιμή-στόχος στα 3,46 ευρώ. Οι αναλυτές της Alpha Finance μετατοπίζουν την προτίμησή τους προς την Trade Estates, η οποία φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο ανοδικό δυναμικό (μαζί με την Premia), ευνοώντας την απόδοση μερίσματος αυτή τη στιγμή, αντικαθιστώντας την BriQ Properties.
