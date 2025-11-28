Κοντογεώργης: Ενισχύουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας που είναι στο ενοίκιο

Ο υφυπουργός έκανε λόγο για μια ενίσχυση της τάξης του 8%-10% στο ετήσιο μίσθωμα, η οποία επιπλέον δεν είναι μόνο για φέτος και έχει προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί