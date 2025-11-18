Κοινωνική αντιπαροχή: Σύμβαση Υπερταμείου - ΥΚΟΙΣΟ για διαγωνισμούς αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων

Η σύμβαση των 460.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), προβλέπει ότι το Υπερταμείο, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπουργείου τη διαδικασία ωρίμανσης των ακινήτων και τη διενέργεια των διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής