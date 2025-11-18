Ο Αντώνης Καμάρας νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη στενής συνεργασίας της Ελλάδας με την Παγκόσμια Τράπεζα - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ