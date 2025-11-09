Ο Στουρνάρας παρέλαβε το βραβείο Bruno Leoni που απονεμήθηκε στην Ελλάδα - «Σήμερα, έχουμε σταθερότητα και λιγότερο λαϊκισμό»

Το βραβείο απονέμεται σε προσωπικότητες οι οποίες, με τη δράση και τις μελέτες τους, συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξίας της ατομικής ελευθερίας - Για πρώτη φορά, φέτος, τιμήθηκε μια ολόκληρη χώρα