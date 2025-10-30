Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ
Οι προοπτικές που δημιουργεί ο νέος παγκόσμιος κολοσσός των 16 δισ. ευρώ - Η S&P χαρακτήρισε τη συνένωση ως «θετικό πιστωτικό γεγονός» - Η Fitch Ratings διατήρησε την αξιολόγηση της Allwyn στο BB-
Στη νέα εποχή για τον κλάδο των τυχερών παιγνίων που σηματοδοτεί η συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ και τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται, αναφέρονται σε πρόσφατες εκθέσεις τους οι οίκοι Fitch και Standard and Poor’s.
Όπως επισημαίνουν, η συνένωση αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα που προωθεί την εξωστρέφεια και την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Μάλιστα, η διατήρηση της παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνδυασμό με τα σχέδια για παράλληλη εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο, ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή αναγνωρισιμότητα αλλά και την επενδυτική ελκυστικότητα του νέου σχήματος.
Οι προοπτικές που αναδύονται από τη δημιουργία αυτού του παγκόσμιου κολοσσού με αποτίμηση 16 δισ. ευρώ, έχουν αξιολογηθεί ως άκρως θετικές από κορυφαίους διεθνείς οίκους, όπως η Fitch Ratings και η Standard & Poor’s (S&P), οι οποίοι δίνουν ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική αυτή κίνηση.
