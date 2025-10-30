Ψήφος εμπιστοσύνης από Fitch και S&P στη συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ

Οι προοπτικές που δημιουργεί ο νέος παγκόσμιος κολοσσός των 16 δισ. ευρώ - Η S&P χαρακτήρισε τη συνένωση ως «θετικό πιστωτικό γεγονός» - Η Fitch Ratings διατήρησε την αξιολόγηση της Allwyn στο BB-