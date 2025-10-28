Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις
Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη του IRIS στις επιχειρήσεις
Οι πληρωμές μέσω άμεσης μεταφοράς χρημάτων πάνε για 1η Δεκεμβρίου - Περισσότερος χρόνος προσαρμογής και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
Παράταση ενός μήνα παίρνει η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω της υπηρεσίας IRIS από τα νομικά πρόσωπα, καθώς με το άρθρο 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», η ημερομηνία εφαρμογής μετατίθεται από τις 31 Οκτωβρίου στις 1 Δεκεμβρίου 2025.
Η κυβέρνηση δίνει έτσι παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις, ώστε να ενταχθούν πλήρως στο σύστημα των άμεσων πληρωμών, που επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν χωρίς κάρτα ή μετρητά, απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η μετάθεση της ισχύος κρίθηκε αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου, καθώς αρκετές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις τεχνικές προσαρμογές στα POS και στα λογισμικά τιμολόγησης.
Αν δεν είχε δοθεί παράταση, από 1η Νοεμβρίου οι επιχειρήσεις που δεν θα είχαν συμμορφωθεί θα κινδύνευαν με πρόστιμα 10.000 ευρώ για απλογραφικά και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία – ποσά που θεωρούνται δυσβάσταχτα, ειδικά όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Τα επιμελητήρια είχαν ήδη προειδοποιήσει για τον κίνδυνο αναστάτωσης στην αγορά. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απέστειλε επίσημο αίτημα προς το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ζητώντας παράταση μερικών μηνών. «Η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη. Πολλές επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις χωρίς να έχουν ευθύνη», προειδοποιεί ο πρόεδρος του φορέα Μάριος Παπαδόπουλος. Στην ίδια γραμμή κινείται και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ο πρόεδρός του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τονίζει πως «πριν τεθεί σε ισχύ το μέτρο, πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Δεν είναι δίκαιο να τιμωρείται η επιχείρηση για κάτι που βρίσκεται εκτός ελέγχου της». Ζητώντας μια «λογική παράταση», επισημαίνει ότι λογιστές και τεχνικοί του κλάδου έχουν εντοπίσει τεχνικές ελλείψεις και καθυστερήσεις στη διασύνδεση των συστημάτων.
Επιπλέον, η αναβάθμιση των POS και του λογισμικού κοστίζει από 500 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση – ποσό σημαντικό για μικρές εταιρείες και οικογενειακά καταστήματα. «Το κράτος οφείλει να υποστηρίξει την ψηφιακή μετάβαση με χρηματοδοτικά μέσα, όπως έπραξε με τα POS», τονίζει ο Χατζηθεοδοσίου.
Στο ίδιο μήκος κύματος, οι αρτοποιοί της Αττικής μέσω της ΣΑΑΠΠ ζήτησαν επίσης παράταση, υπογραμμίζοντας ότι «ο κλάδος μας δοκιμάζεται από αυξημένα λειτουργικά έξοδα και ενεργειακές πιέσεις. Χρειαζόμαστε περιθώριο για να προσαρμοστούμε στα νέα ψηφιακά δεδομένα». Οι αποφάσεις για τα αιτήματα αυτά αναμένεται να ληφθούν εντός των επόμενων ημερών, καθώς το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την ετοιμότητα της αγοράς και των τραπεζών.
Παρά τα προβλήματα στην εφαρμογή, το IRIS έχει ήδη καθιερωθεί σε σημαντικό μέρος της καθημερινότητας: χρησιμοποιείται από περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες. Σήμερα, τα όρια συναλλαγών ανέρχονται στα 500 ευρώ ανά πληρωμή και 1.000 ευρώ ημερησίως, ενώ από τον Ιανουάριο 2026 θα αυξηθούν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ τον μήνα για ιδιώτες, με το πλαφόν για επαγγελματίες να φτάνει έως τις 31.000 ευρώ τον μήνα.
Με την έναρξη ισχύος του μέτρου την 1η Δεκεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα ενεργοποιήσουν τους πρώτους ελέγχους συμμόρφωσης, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμών.
