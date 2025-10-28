Προς παράταση η προθεσμία για το υποχρεωτικό IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις
Προς παράταση η προθεσμία για το υποχρεωτικό IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις
Εως την 1η Νοεμβρίου θα έπρεπε όλες οι επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, ωστόσο υπάρχουν ακόμα αρκετά προβλήματα
Λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού θα κριθεί αν θα δοθεί τελικώς παράσταση για το σύστημα πληρωμών IRIS στις εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ενώ απομένουν ελάχιστες μόλις ημέρες έως την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί την υποχρεωτική αποδοχή των άμεσων πληρωμών IRIS από όλα τα καταστήματα της χώρας, διαπιστώνονται ακόμη προβλήματα και αδυναμίες της αγοράς, στις οποίες τράπεζες και acquirers δίνουν αγώνα δρόμου για να τα αντιμετωπίσουν, μέχρι τη τελευταία στιγμή.
Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο αναβολής δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς στην κυβέρνηση δεν επιθυμεί να βρεθούν σε επιχειρήσεις να δέχονται πρόστιμα χωρίς να φταίνε, αν οι υποδομές και τα συστήματα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Από την 1η Νοεμβρίου, όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα οφείλουν να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, παράλληλα με τις κλασικές συναλλαγές με κάρτες.
Η νέα διορία αφορά νομικά πρόσωπα (εταιρείες) όπως μεγάλα πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ όπου θα μπορεί ο πελάτης να πληρώνει και μέσω iris.
Προς ώρας τουλάχιστον, η αγορά παραμένει ανέτοιμη. Τεχνικά προβλήματα στη διασύνδεση και στις πλατφόρμες των τραπεζών δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για την έγκαιρη υλοποίηση του μέτρου.
Αν δεν δοθεί παράταση πάντως, από 1ης Νοεμβρίου οι μη συμμορφούμενοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο για πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά - ποσά που θεωρούνται δυσβάσταχτα, ειδικά όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Στην ίδια γραμμή κινείται και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ο πρόεδρός του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τονίζει: «Πριν τεθεί σε ισχύ το μέτρο, πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Δεν είναι δίκαιο να τιμωρείται η επιχείρηση για κάτι που βρίσκεται εκτός ελέγχου της». Ζητώντας μια «λογική παράταση», υπογραμμίζει την ανάγκη αποφυγής νέου κύματος αναστάτωσης στην αγορά, ενώ επισημαίνει ότι λογιστές και τεχνικοί του κλάδου επιβεβαιώνουν τις ελλείψεις του συστήματος.
Η αναβάθμιση των POS και του λογισμικού κοστίζει από 500 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση - ποσό σημαντικό για μικρές εταιρείες -νομικά πρόσωπα. "Το κράτος οφείλει να υποστηρίξει την ψηφιακή μετάβαση με χρηματοδοτικά μέσα, όπως έπραξε με τα POS", υπογραμμίζει ο Χατζηθεοδοσίου.
Στο χορό των αιτημάτων συμμετέχουν και οι αρτοποιοί της Αττικής μέσω της ΣΑΑΠΠ. "Ο κλάδος μας δοκιμάζεται από αυξημένα λειτουργικά έξοδα και ενεργειακές πιέσεις. Χρειαζόμαστε περιθώριο για να προσαρμοστούμε στα νέα ψηφιακά δεδομένα", αναφέρει η συντεχνία.
Οι αποφάσεις για τα αιτήματα αυτά αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ώρες
Δρόμος μετά... τεχνικών εμποδίων
Προς ώρας τουλάχιστον, η αγορά παραμένει ανέτοιμη. Τεχνικά προβλήματα στη διασύνδεση και στις πλατφόρμες των τραπεζών δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για την έγκαιρη υλοποίηση του μέτρου.
Αν δεν δοθεί παράταση πάντως, από 1ης Νοεμβρίου οι μη συμμορφούμενοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο για πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά - ποσά που θεωρούνται δυσβάσταχτα, ειδικά όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Επιμελητήρια κρούουν τον κώδωναΤο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απέστειλε επίσημο αίτημα προς το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ζητώντας παράταση μερικών μηνών. «Η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη. Πολλές επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις χωρίς να έχουν ευθύνη», προειδοποιεί ο πρόεδρος του φορέα Μάριος Παπαδόπουλος.
Οικονομικό βάρος για μικρές επιχειρήσεις
Οι αποφάσεις για τα αιτήματα αυτά αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ώρες
Το IRIS είναι εδώΠαρά τα προβλήματα στην εφαρμογή από εταιρίες, το σύστημα IRIS χρησιμοποιείται ήδη από 4 εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες. Τα όρια συναλλαγών διαμορφώνονται στα 500 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και στο ίδιο ποσό για πληρωμές προς επαγγελματίες, με συνολικό ημερήσιο πλαφόν 1.000 ευρώ.
Από τον Ιανουάριο 2026, τα όρια θα ανέβουν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, ενώ για επαγγελματίες θα φτάσουν τις 31.000 ευρώ τον μήνα.
