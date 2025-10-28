Προς παράταση η προθεσμία για το υποχρεωτικό IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις

Από τον Ιανουάριο 2026, τα όρια θα ανέβουν στα 1.000 ευρώ ημερησίως και 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, ενώ για επαγγελματίες θα φτάσουν τις 31.000 ευρώ τον μήνα.