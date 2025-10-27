Το ΔΝΤ προειδοποιεί: Το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα για πρώτη φορά στον αιώνα

Πώς η κρίση χρέους μεταναστεύει από την Ευρώπη στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη - Μαύρες προβλέψεις από τον διεθνή οργανισμό για τον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών δεδομένων των ΗΠΑ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας