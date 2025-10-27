Το ΔΝΤ προειδοποιεί: Το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα για πρώτη φορά στον αιώνα
Το ΔΝΤ προειδοποιεί: Το χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα για πρώτη φορά στον αιώνα
Πώς η κρίση χρέους μεταναστεύει από την Ευρώπη στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη - Μαύρες προβλέψεις από τον διεθνή οργανισμό για τον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών δεδομένων των ΗΠΑ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας
Καμπανάκι για τη διόγκωση του αμερικανικού χρέους κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτιμώντας πως με τον ρυθμό αύξησης που παρουσιάζει θα ξεπεράσει τα επίπεδα των πλέον υπερχρεωμένων κρατών της Ευρώπης, ήτοι της Ιταλίας και της Ελλάδας, για πρώτη φορά αυτό τον αιώνα.
Συγκεκριμένα, το Ταμείο εκτιμά πως το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα εκτιναχθεί κατά πάνω από είκοσι ποσοστιαίες μονάδες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας φτάνοντας έτσι το 143,5% του ΑΕΠ. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιο απότομη αύξηση του λόγου του χρέους μεταξύ των προηγμένων οικονομιών.
Στα δε, επίπεδα αυτά θα ξεπεράσει και το προηγούμενο ρεκόρ του, που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
