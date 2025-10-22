Στα σκαριά «μαύρη λίστα» με κρατικούς φορείς που δεν πληρώνουν ιδιώτες
Στα σκαριά «μαύρη λίστα» με κρατικούς φορείς που δεν πληρώνουν ιδιώτες
Ποιοι είναι υπεύθυνοι για κρατικά «φέσια» 3 δισ. ευρώ - Ονομαστικά και με σειρά κατάταξης οι μεγαλύτεροι κακοπληρωτές του δημοσίου
Μπορεί κάθε χρόνο να δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία ιδιωτών που χρωστούν λεφτά στο δημόσιο, την ίδια στιγμή όμως είναι και το δημόσιο που χρωστά αλλά δεν πληρώνει 3 δισ. ευρώ σε ιδιώτες. Από το 2026 πλέον όμως και σε τακτή βάση, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα κυνηγά και θα δημοσιοποιεί και τους κρατικούς φορείς που είναι «πρωταθλητές» στην καθυστέρηση πληρωμής των οφειλών τους σε ιδιώτες.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα καθιερωθεί μία «μαύρη λίστα» όπου θα αναφέρονται ονομαστικά και με σειρά κατάταξης ποιοι είναι οι μεγαλύτερο «κακοπληρωτές» του δημοσίου, δηλαδή κυρίως κρατικά νοσοκομεία και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αντί να τους «πιέζει» συνεχώς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να πληρώνουν στην ώρα τους, το υπουργείο Οικονομικών θα δίνει σε δημόσια θέα τα στοιχεία για το ποιοι και πόσα χρωστάνε σε ιδιώτες, εκθέτοντας τις αναποτελεσματικές διοικήσεις τους, είτε αυτές είναι διορισμένες είτε εκλεγμένες!
Με άλλα λόγια, θα δημιουργεί μία πίεση της κοινής γνώμης είτε στους αιρετούς άρχοντες που διοικούν δήμους, είτε στους υπουργούς που διορίζουν διοικήσεις σε εποπτευόμενους φορείς, να βρουν τρόπους να πληρώνουν στην ώρα τους.
Τα στοιχεία Γενικής κυβέρνησης κάθε μήνα δείχνουν μια σταθερή αύξηση στα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου (συνολικά 3,9 δισ. τον Αύγουστο ή 1,5% του ΑΕΠ, εκ των οποίων 900 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρου). Τη «μερίδα του λέοντος» στα χρέη έχουν κυρίως δημόσια νοσοκομεία και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακολουθούν -από απόσταση πλέον όμως- οι απονομές συντάξεων και εφάπαξ.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα καθιερωθεί μία «μαύρη λίστα» όπου θα αναφέρονται ονομαστικά και με σειρά κατάταξης ποιοι είναι οι μεγαλύτερο «κακοπληρωτές» του δημοσίου, δηλαδή κυρίως κρατικά νοσοκομεία και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αντί να τους «πιέζει» συνεχώς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να πληρώνουν στην ώρα τους, το υπουργείο Οικονομικών θα δίνει σε δημόσια θέα τα στοιχεία για το ποιοι και πόσα χρωστάνε σε ιδιώτες, εκθέτοντας τις αναποτελεσματικές διοικήσεις τους, είτε αυτές είναι διορισμένες είτε εκλεγμένες!
Με άλλα λόγια, θα δημιουργεί μία πίεση της κοινής γνώμης είτε στους αιρετούς άρχοντες που διοικούν δήμους, είτε στους υπουργούς που διορίζουν διοικήσεις σε εποπτευόμενους φορείς, να βρουν τρόπους να πληρώνουν στην ώρα τους.
Ασφυξία ξανά
Τα στοιχεία Γενικής κυβέρνησης κάθε μήνα δείχνουν μια σταθερή αύξηση στα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου (συνολικά 3,9 δισ. τον Αύγουστο ή 1,5% του ΑΕΠ, εκ των οποίων 900 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρου). Τη «μερίδα του λέοντος» στα χρέη έχουν κυρίως δημόσια νοσοκομεία και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακολουθούν -από απόσταση πλέον όμως- οι απονομές συντάξεων και εφάπαξ.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα