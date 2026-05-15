Στουρνάρας: Προειδοποιεί για αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές πετρελαίου
Υπογράμμισε ότι τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Ο Γιάννης Στουρνάρας προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε νέα αύξηση του κόστους δανεισμού, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα σημερινά υψηλά επίπεδα.
Μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνουν οι Financial Times με την Καθημερινή στην Αθήνα, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και ανέφερε ότι η σημερινή εικόνα βρίσκεται «μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου σεναρίου» της ΕΚΤ, παραπέμποντας στις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό που παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο.
«Εάν συνεχιστεί, τότε η ΕΚΤ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αυξήσει τα επιτόκια», δήλωσε ο κεντρικός τραπεζίτης, προσθέτοντας: «Όλοι όμως ελπίζουμε να το αποφύγουμε».
Οι αγορές και οι οικονομολόγοι αναμένουν πλέον ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αρκούν για να στηρίξουν μια τέτοια κίνηση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι οι προοπτικές πρέπει να επιδεινωθούν περαιτέρω πριν ληφθεί απόφαση.
Ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι η παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να προκαλέσει ταυτόχρονα επιβράδυνση της οικονομίας και ενίσχυση του πληθωρισμού.
Όπως εξήγησε, αν η αύξηση του πληθωρισμού είναι περιορισμένη, «θα δούμε μια μικρή αύξηση των επιτοκίων». Αν όμως ο πληθωρισμός αυξηθεί απότομα και παραμείνει υψηλός για μεγάλο διάστημα, τότε, όπως είπε, «φοβάμαι ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με άλλα σενάρια».
