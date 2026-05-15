ΣΕΒ – ΙΟΒΕ: Οι απαραίτητες αλλαγές για μια «νέα» και περισσότερο ανταγωνιστική οικονομία
Συγχωνεύσεις, μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακός μετασχηματισμός, ταχύτερη Δικαιοσύνη και νέα στρατηγική για την αγορά εργασίας στο επίκεντρο της μελέτης του ΙΟΒΕ - Οι προειδοποιήσεις για το δημογραφικό, οι 90.000 κενές θέσεις στη βιομηχανία και το χάσμα παραγωγικότητας με την Ευρώπη
Συγχωνεύσεις, μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα, επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση, ταχύτερη δικαιοσύνη, σταθερό φορολογικό πλαίσιο και στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Αυτές είναι ορισμένες από τις βασικές παρεμβάσεις που περιγράφουν ο ΣΕΒ και το ΙΟΒΕ ως αναγκαίες προκειμένου η ελληνική οικονομία να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
Η νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ, που παρουσιάστηκε χθες από τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκο Βέττα, λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας οδικός χάρτης για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας την επόμενη δεκαετία. Τα συμπεράσματα της έρευνας και η συζήτηση που ακολούθησε περιγράφουν μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε παραγωγικότητα, τεχνολογική αναβάθμιση, μέγεθος επιχειρήσεων και επενδύσεις σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο χαμηλό επίπεδο κεφαλαίου ανά εργαζόμενο στην ελληνική οικονομία, το οποίο, σύμφωνα με τη μελέτη, παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας, το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο στην ΕΕ είναι από 1,3 έως και 5,7 φορές υψηλότερο σε σύγκριση με την Ελλάδα.
Ζητούμενο οι επενδύσειςΣτην καρδιά των προτάσεων που παρουσιάστηκαν βρίσκεται η ανάγκη σημαντικής αύξησης των παραγωγικών επενδύσεων, με το ΙΟΒΕ να επισημαίνει ότι χωρίς υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικών επενδύσεων η ελληνική οικονομία δύσκολα θα μπορέσει να αυξήσει ουσιαστικά την παραγωγικότητά της τα επόμενα χρόνια. Η μελέτη περιγράφει ως βασικές προτεραιότητες την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων προς τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.
