Helleniq Energy: Με φορτία από ΗΠΑ και Λατινική Αμερική θωρακίζει την αγορά καυσίμων
Helleniq Energy: Με φορτία από ΗΠΑ και Λατινική Αμερική θωρακίζει την αγορά καυσίμων
Η εταιρεία αναδιάταξε τις πηγές προμήθειας αργού, διασφαλίζοντας την επάρκεια καυσίμων σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη - Παραμένει ανθεκτική η ζήτηση παρά τη μικρή υποχώρηση των τελευταίων μηνών, κρίσιμος ο παράγοντας τουρισμού τους επόμενους μήνες
Καθησυχαστική εμφανίστηκε η διοίκηση της Helleniq Energy σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού αργού πετρελαίου, υπογραμμίζοντας ότι ο όμιλος έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των περιορισμών στις ρωσικές ροές.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η διοίκηση ανέφερε χθες ότι το μείγμα προμήθειας αργού (crude slate) των διυλιστηρίων έχει ήδη προσαρμοστεί ώστε να καλυφθεί το κενό που αφήνουν οι παραδοσιακές ροές από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία.
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της διοίκησης, αυξημένη σημασία αποκτούν πλέον φορτία από τη Νορβηγία, τη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική καθώς η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναδιαμορφώνεται λόγω της κρίσης στον Περσικό Κόλπο και των κυρώσεων στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.
Το αμερικανικό αργό, ενισχύει συνεχώς τη θέση του στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αναζητούν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας με μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα.
Η διοίκηση υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει καταφέρει να αντικαταστήσει τα φορτία χωρίς προβλήματα επάρκειας ή διαταραχές στην τροφοδοσία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.
Όπως σημειώθηκε, καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης παίζουν η ευελιξία των ελληνικών διυλιστηρίων στην επεξεργασία διαφορετικών ποιοτήτων αργού, αλλά και η διεθνής trading πλατφόρμα του ομίλου στη Γενεύη, η οποία επιτρέπει γρήγορη αναδιάρθρωση των εμπορικών ροών και εξεύρεση εναλλακτικών φορτίων.
«Αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι να ανακαλύψουμε πετρέλαιο στις ερευνητικές μας προσπάθειες και να μη χρειάζεται να αγοράζουμε πετρέλαιο στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στους αναλυτές ο CEO της HelleniQ Energy, Ανδρέας Σιάμισιης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η διοίκηση ανέφερε χθες ότι το μείγμα προμήθειας αργού (crude slate) των διυλιστηρίων έχει ήδη προσαρμοστεί ώστε να καλυφθεί το κενό που αφήνουν οι παραδοσιακές ροές από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία.
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της διοίκησης, αυξημένη σημασία αποκτούν πλέον φορτία από τη Νορβηγία, τη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική καθώς η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναδιαμορφώνεται λόγω της κρίσης στον Περσικό Κόλπο και των κυρώσεων στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.
Το αμερικανικό αργό, ενισχύει συνεχώς τη θέση του στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αναζητούν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας με μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα.
Η διοίκηση υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει καταφέρει να αντικαταστήσει τα φορτία χωρίς προβλήματα επάρκειας ή διαταραχές στην τροφοδοσία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.
Όπως σημειώθηκε, καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης παίζουν η ευελιξία των ελληνικών διυλιστηρίων στην επεξεργασία διαφορετικών ποιοτήτων αργού, αλλά και η διεθνής trading πλατφόρμα του ομίλου στη Γενεύη, η οποία επιτρέπει γρήγορη αναδιάρθρωση των εμπορικών ροών και εξεύρεση εναλλακτικών φορτίων.
«Αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι να ανακαλύψουμε πετρέλαιο στις ερευνητικές μας προσπάθειες και να μη χρειάζεται να αγοράζουμε πετρέλαιο στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στους αναλυτές ο CEO της HelleniQ Energy, Ανδρέας Σιάμισιης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα