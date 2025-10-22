Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Κλέφτης σκοτώθηκε σε ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια καταδίωξης στις ΗΠΑ - «Θεέ μου, όχι» φώναζαν οι παρουσιαστές
Κλέφτης σκοτώθηκε σε ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια καταδίωξης στις ΗΠΑ - «Θεέ μου, όχι» φώναζαν οι παρουσιαστές
Στο βίντεο από το CBS Los Angeles φαίνεται ο αγνώστων στοιχείων άνδρας να κατεβαίνει από το λευκό φορτηγάκι που είχε κλέψει ενώ ήταν σε αυτοκινητόδρομο
Τραγική κατάληξη είχε καταδίωξη κλέφτη αυτοκινήτου στην Καλιφόρνια καθώς ο δράστης παρασύρθηκε από διερχόμενα οχήματα ενώ τις σκηνές κατέγραφε κάμερα σε ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού.
Στο βίντεο από το CBS Los Angeles φαίνεται ο αγνώστων στοιχείων άνδρας να κατεβαίνει από το λευκό φορτηγάκι που είχε κλέψει νωρίτερα τη Δευτέρα στην Τσάιναταουν ενώ ήταν σε αυτοκινητόδρομο.
Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να περνάει το διαχωριστικό, να σκοντάφτει, να χάνει την ισορροπία του και τελικά να παρασύρεται από διερχόμενα αυτοκίνητα που δεν πρόλαβαν να σταματήσουν.
«Ω, Θεέ μου! Ω, όχι, ω, όχι», ακούγεται να φωνάζει ο παρουσιαστής με κάποιον άλλο να φωνάζει τρομαγμένος στον κάμεραμαν να «ανοίξει» το πλάνο.
Το σοκ των παρουσιαστών ήταν εμφανές και όταν η εικόνα επέστρεψε στο στούντιο με τον έναν εξ αυτών να μένει με ανοιχτό το στόμα έχοντας μόλις δει έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με άλλα μέσα ενημέρωσης ο άνδρας χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα.
Στο βίντεο από το CBS Los Angeles φαίνεται ο αγνώστων στοιχείων άνδρας να κατεβαίνει από το λευκό φορτηγάκι που είχε κλέψει νωρίτερα τη Δευτέρα στην Τσάιναταουν ενώ ήταν σε αυτοκινητόδρομο.
Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να περνάει το διαχωριστικό, να σκοντάφτει, να χάνει την ισορροπία του και τελικά να παρασύρεται από διερχόμενα αυτοκίνητα που δεν πρόλαβαν να σταματήσουν.
«Ω, Θεέ μου! Ω, όχι, ω, όχι», ακούγεται να φωνάζει ο παρουσιαστής με κάποιον άλλο να φωνάζει τρομαγμένος στον κάμεραμαν να «ανοίξει» το πλάνο.
Replay From SkyKCAL pic.twitter.com/98u4bMXK4q— PupScanLA (@PupscanLA) October 21, 2025
Το σοκ των παρουσιαστών ήταν εμφανές και όταν η εικόνα επέστρεψε στο στούντιο με τον έναν εξ αυτών να μένει με ανοιχτό το στόμα έχοντας μόλις δει έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με άλλα μέσα ενημέρωσης ο άνδρας χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών
Champions League: Διαστημική Παρί, 7-2 τη Λεβερκούζεν, τρομερή Αϊντχόφεν, 6-2 τη Νάπολι και περίπατος της Άρσεναλ, 4-0 την Ατλέτικο - Δείτε και τα 43 γκολ
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών
Champions League: Διαστημική Παρί, 7-2 τη Λεβερκούζεν, τρομερή Αϊντχόφεν, 6-2 τη Νάπολι και περίπατος της Άρσεναλ, 4-0 την Ατλέτικο - Δείτε και τα 43 γκολ
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα