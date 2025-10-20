Κυριάκος Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Η επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από σειρά υψηλού επιπέδου επαφών στην Ουάσιγκτον