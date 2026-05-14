Την έβδομη χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα: Τι ρίχνει το κόστος, η σύγκριση με το 2019
Τι πληρώνουν οι καταναλωτές στις άλλες χώρες - Ελλάδα μπορεί να καλύπτει συστηματικά περίπου το 50% των ηλεκτρικών αναγκών της αξιοποιώντας την ηλιοφάνεια και τον άνεμο
Στη συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και στη μετατροπή της χώρας μας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία εξαετία στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα.
Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μολονότι η νότια και ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον βορρά, η Ελλάδα έχει την έβδομη χαμηλότερη τιμή έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους στη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά της να διατηρεί τις τιμές του ρεύματος στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ακόμα και στη λιανική αγορά, και μάλιστα σε όρους αγοραστικής δύναμης, που εξουδετερώνουν το διαφορετικό επίπεδο τιμών μεταξύ κρατών μελών. Αυτό παρά την ευρύτερη αύξηση του κόστους της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η νησιωτικότητα.
Ενδεικτικό είναι πως η τελική τιμή ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της σύρραξης στον Κόλπο, στα 29,26 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες, ουσιαστικά ισοδύναμη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (29,06 ευρώ / 100 kWh).
Η χώρα μας καταλαμβάνει, μάλιστα, καλύτερη θέση από την Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες που συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα, όπου όμως οι τιμές ήταν περίπου 50 και 25 λεπτά, αντίστοιχα, ακριβότερες από την Ελλάδα. Σαφώς πιο ακριβή ήταν και η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία στη Γηραιά Ήπειρο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν παραπάνω από 5 ευρώ υψηλότερη, στα 34,6 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ρουμανία, όπου το κόστος των 100 κιλοβατώρων άγγιξε τα 50 ευρώ.
Σε απόλυτες τιμές, δε, η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λιανικό ενεργειακό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να υπολογίζεται στα 23,78 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ ανήλθε στα 28,96 ευρώ ανά 100 kWh, ήτοι σχεδόν 22% υψηλότερα σε σύγκριση με τη χώρα μας.
