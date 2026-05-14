Πάνω από 11.500 πλειστηριασμοί κατοικιών έως το Νοέμβριο – Το 75% κάτω από 150.000 ευρώ
Η αγορά πλειστηριασμών σε αριθμούς - Τα στοιχεία της ReDataset αποτυπώνουν τις πιέσεις στα μεσαία νοικοκυριά - Ένα στα τέσσερα σπίτια σε πλειστηριασμό είναι 75-100 τ.μ.
Συνολικά 11.568 πλειστηριασμοί σε οικιστικά ακίνητα έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα του εξαμήνου έως και το Νοέμβριο του 2026 με 3 στα 4 ακίνητα μάλιστα να αφορούν σπίτια με τιμή εκκίνησης κάτω των 150.000 ευρώ.
Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ReDataset για τους πλειστηριασμούς που επίκεινται μέσα στους επόμενους μήνες σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της κατοικίας αποτυπώνουν και το γεγονός ότι τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται τα μεσαία νοικοκυριά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη σχετική ανάλυσή της η εταιρεία.
Ειδικότερα σε σχέση με τους μήνες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα, ο τρέχων μήνας Μάιος όπως και ο Ιούλιος συγκεντρώνουν σχεδόν το ήμισυ των προγραμματισμένων πλειστηριασμών σε κατοικίες για το διάστημα των επόμενων μηνών έως και τον Νοέμβριο (σ.σ. τον Αύγουστο δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί). Ετσι, από το σύνολο των 11.568 πλειστηριασμών σε σπίτια με βάση το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, για το μήνα Μάιο είναι προγραμματισμένοι οι 2.940 και 2.449 τον Ιούλιο.
Ως προς τον τύπο των οικιστικών ακινήτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η εταιρεία που αποτελεί τον βραχίονα δεδομένων και αναλύσεων του ομίλου Resolute Cepal Greece, κοντά στα 2/3 αυτών αφορούν διαμερίσματα– σχεδόν το 65%- και ακολουθούν οι μονοκατοικίες, ενώ υπάρχουν και 435 κτίρια κατοικιών που πρόκειται να βγουν ηλεκτρονικά μέχρι και τον Νοέμβριο.
Γεωγραφικά, η Αθήνα συγκεντρώνει όπως είναι εύλογο το μεγαλύτερο αριθμό οικιστικών ακινήτων που προορίζονται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, συγκεντρώνοντας μάλιστα πάνω από το ήμισυ σε σύγκριση με τη δεύτερη Πάτρα, ενώ η Θεσσαλονίκη βρίσκεται τρίτη στη λίστα. Ρόδος, Πειραιάς, Λάρισα, Βόλος και Ηράκλειο Κρήτης ακολουθούν.
