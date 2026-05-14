Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το ΔΣ του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, ιδιαίτερης σημασίας η πρώτη επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το ΔΣ του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, ιδιαίτερης σημασίας η πρώτη επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο σύγχρονος ρόλος του ιερέα και η αποστολή του μέσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εκκλησιαστικής ενότητας πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του οργάνου, την Τρίτη 12 Μαΐου, στο Φανάρι.
Η συνάντηση με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη επίσημη παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Κ.Ε. στην έδρα του Οικουμενικού Θρόνου, γεγονός που προσέδωσε ξεχωριστό βάρος στην επίσκεψη. Ο Παναγιώτατος υποδέχθηκε τα μέλη του Συνδέσμου εγκάρδια, εκφράζοντας το ενδιαφέρον και την αγάπη του προς τον εφημεριακό κλήρο της Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε., Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σέλλης, απηύθυνε προσφώνηση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του Συνδέσμου για τη φιλοξενία και την τιμητική υποδοχή. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο εφημεριακός κλήρος της Ελλάδος παραμένει σταθερά προσηλωμένος και αφοσιωμένος στη στήριξη του ιστορικού και πνευματικού θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο σύγχρονος ρόλος του ιερέα και η αποστολή του μέσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Τόσο ο Παναγιώτατος, όσο και ο πρόεδρος του Συνδέσμου ανέδειξαν τη σημασία της ποιμαντικής διακονίας και την ανάγκη ο κληρικός να παραμένει σταθερό πνευματικό στήριγμα για τον άνθρωπο της εποχής μας, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές και νέες προκλήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις πατριαρχικές ευχές και ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη για όλα τα μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε., τις οικογένειές τους, καθώς και για τους κατά τόπους Μητροπολίτες υπό την πνευματική καθοδήγηση των οποίων διακονούν.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με προσκύνημα στα ιερά μνημεία και τα ιστορικά προσκυνήματα της Κωνσταντινούπολης, ταυτισμένα με τη μακραίωνη πορεία του Γένους και της Ορθοδοξίας.
Η συνάντηση με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη επίσημη παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Κ.Ε. στην έδρα του Οικουμενικού Θρόνου, γεγονός που προσέδωσε ξεχωριστό βάρος στην επίσκεψη. Ο Παναγιώτατος υποδέχθηκε τα μέλη του Συνδέσμου εγκάρδια, εκφράζοντας το ενδιαφέρον και την αγάπη του προς τον εφημεριακό κλήρο της Ελλάδος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε., Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σέλλης, απηύθυνε προσφώνηση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του Συνδέσμου για τη φιλοξενία και την τιμητική υποδοχή. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο εφημεριακός κλήρος της Ελλάδος παραμένει σταθερά προσηλωμένος και αφοσιωμένος στη στήριξη του ιστορικού και πνευματικού θεσμού του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο σύγχρονος ρόλος του ιερέα και η αποστολή του μέσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Τόσο ο Παναγιώτατος, όσο και ο πρόεδρος του Συνδέσμου ανέδειξαν τη σημασία της ποιμαντικής διακονίας και την ανάγκη ο κληρικός να παραμένει σταθερό πνευματικό στήριγμα για τον άνθρωπο της εποχής μας, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές και νέες προκλήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις πατριαρχικές ευχές και ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη για όλα τα μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε., τις οικογένειές τους, καθώς και για τους κατά τόπους Μητροπολίτες υπό την πνευματική καθοδήγηση των οποίων διακονούν.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με προσκύνημα στα ιερά μνημεία και τα ιστορικά προσκυνήματα της Κωνσταντινούπολης, ταυτισμένα με τη μακραίωνη πορεία του Γένους και της Ορθοδοξίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα