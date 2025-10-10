Χρηματιστήριο Αθηνών: «Πλώρη» για τις φετινές κορυφές - Επέστρεψε πάνω από τις 2.100 μονάδες

Τετραήμερο ανοδικό σερί και τρίτη διαδοχική θετική εβδομάδα - Κέρδη 3,7% τον Οκτώβριο και 43,6% φέτος - Απέχει 0,75% από το φετινό ρεκόρ των 2.126 μονάδων - Σε υψηλό 10ετίας η Eurobank, 16ετίας η ΔΕΗ - Ποιες άλλες μετοχές υπεραπέδωσαν