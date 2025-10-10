Χρηματιστήριο Αθηνών: «Πλώρη» για τις φετινές κορυφές - Επέστρεψε πάνω από τις 2.100 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Πλώρη» για τις φετινές κορυφές - Επέστρεψε πάνω από τις 2.100 μονάδες
Τετραήμερο ανοδικό σερί και τρίτη διαδοχική θετική εβδομάδα - Κέρδη 3,7% τον Οκτώβριο και 43,6% φέτος - Απέχει 0,75% από το φετινό ρεκόρ των 2.126 μονάδων - Σε υψηλό 10ετίας η Eurobank, 16ετίας η ΔΕΗ - Ποιες άλλες μετοχές υπεραπέδωσαν
Παρά το πτωτικό ξεκίνημα, οι αγοραστές διατήρησαν τα ηνία στο ελληνικό χρηματιστήριο για τέταρτη διαδοχική μέρα. Ο Γενικός Δείκτης επανήλθε πάνω από το κρίσιμο όριο των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από τον περασμένο Αύγουστο, ανοίγοντας τον δρόμο για το comeback στις φετινές κορυφές των 2.126 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (10/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 12,09 μονάδες ή +0,58% και έκλεισε στις 2.110,14 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 25 Αυγούστου (2.116,10 μονάδες). Σε 21,28 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.110,32 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.089,04 μονάδες.
Παράλληλα, σημείωσε την τρίτη σερί θετική εβδομάδα με κέρδη της τάξης του +1,61%. Πλέον, ο ΓΔ απέχει -0,75% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων, κερδίζει +3,73% εντός του Οκτωβρίου και η απόδοσή του φέτος αγγίζει το +43,58%.
Κατέβασαν σήμερα ρυθμούς οι τράπεζες μετά τις απανωτές υπερβάσεις σε υψηλά 10ετίας, με την Eurobank να ξεχωρίζει ανανεώνοντας το ρεκόρ που κρατά από τον Νοέμβριο του 2015. Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισε η ΔΕΗ, η οποία βλέπει τα 15 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια (Νοέμβριος 2009). Ράλι και για την Cenergy, η οποία έκλεισε σε νέο ιστορικό ρεκόρ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ πάτησε «γκάζι» και επανήλθε πάνω από τα 3 ευρώ, μετά την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να μεταβιβάσει στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector.
Με την Αθήνα να κινείται στους ρυθμούς του FTSE Russell που άναψε το «πράσινο φως» για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά και τη δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ να «τρέχει», η προσοχή στρέφεται πλέον στην ετυμηγορία της Standard and Poor’s για το ελληνικό αξιόχρεο. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (outlook) και θα προβεί σε ανακοινώσεις την επόμενη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.
Σε χαμηλές ταχύτητες τα διεθνή χρηματιστήρια
Διάλειμμα από τα ρεκόρ έκανε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς η εκρηκτική άνοδος της αμερικανικής αγοράς παρουσιάζει σημάδια υπερθέρμανσης που κάνει πολλούς αναλυτές να προειδοποιούν για διόρθωση. Ανακάμπτουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον S&P 500 και τον Nasdaq στο +0,1% και τον Dow Jones στο +0,3%.
Ήπια πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να σταθμίζουν την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, αλλά και τη συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,15% στις 570 μονάδες και οι βασικοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,1% και -0,3%.
Περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (10/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 12,09 μονάδες ή +0,58% και έκλεισε στις 2.110,14 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 25 Αυγούστου (2.116,10 μονάδες). Σε 21,28 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.110,32 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.089,04 μονάδες.
Παράλληλα, σημείωσε την τρίτη σερί θετική εβδομάδα με κέρδη της τάξης του +1,61%. Πλέον, ο ΓΔ απέχει -0,75% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων, κερδίζει +3,73% εντός του Οκτωβρίου και η απόδοσή του φέτος αγγίζει το +43,58%.
Κατέβασαν σήμερα ρυθμούς οι τράπεζες μετά τις απανωτές υπερβάσεις σε υψηλά 10ετίας, με την Eurobank να ξεχωρίζει ανανεώνοντας το ρεκόρ που κρατά από τον Νοέμβριο του 2015. Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισε η ΔΕΗ, η οποία βλέπει τα 15 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια (Νοέμβριος 2009). Ράλι και για την Cenergy, η οποία έκλεισε σε νέο ιστορικό ρεκόρ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ πάτησε «γκάζι» και επανήλθε πάνω από τα 3 ευρώ, μετά την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να μεταβιβάσει στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector.
Με την Αθήνα να κινείται στους ρυθμούς του FTSE Russell που άναψε το «πράσινο φως» για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, αλλά και τη δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ να «τρέχει», η προσοχή στρέφεται πλέον στην ετυμηγορία της Standard and Poor’s για το ελληνικό αξιόχρεο. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (outlook) και θα προβεί σε ανακοινώσεις την επόμενη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.
Σε χαμηλές ταχύτητες τα διεθνή χρηματιστήρια
Διάλειμμα από τα ρεκόρ έκανε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς η εκρηκτική άνοδος της αμερικανικής αγοράς παρουσιάζει σημάδια υπερθέρμανσης που κάνει πολλούς αναλυτές να προειδοποιούν για διόρθωση. Ανακάμπτουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον S&P 500 και τον Nasdaq στο +0,1% και τον Dow Jones στο +0,3%.
Ήπια πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να σταθμίζουν την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, αλλά και τη συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,15% στις 570 μονάδες και οι βασικοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,1% και -0,3%.
Περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα