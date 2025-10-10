Jefferies: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, με ΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες στο προσκήνιο
Jefferies: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, με ΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες στο προσκήνιο
Χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως τη «μεγαλύτερη μεταστροφή οικονομικού αφηγήματος στη σύγχρονη Ευρώπη» - Αντικαθιστά την Nvidia με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο παγκόσμιο long-only equity portfolio της
Η Jefferies στρέφει το βλέμμα της στην Ελλάδα με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αντικαθιστά τη Nvidia στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο του οίκου, η ΕΧΑΕ προσελκύει την Euronext, οι τράπεζες ενισχύουν την κερδοφορία τους και το MSCI Greece παραμένει ελκυστικά αποτιμημένο.
Η Ελλάδα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, με τη Jefferies να τη χαρακτηρίζει ως τη «μεγαλύτερη μεταστροφή οικονομικού αφηγήματος στη σύγχρονη Ευρώπη». Στο τελευταίο GREED & Fear (9 Οκτωβρίου 2025), ο οίκος υπογραμμίζει πως η χώρα έχει μπει σε φάση επιτάχυνσης, συνδυάζοντας δημοσιονομική σταθερότητα, επενδυτική ώθηση και κεφαλαιαγορά που ξαναγίνεται διεθνές σημείο αναφοράς.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «παίρνει τη θέση» της Nvidia
Σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, η Jefferies αφαιρεί τη μετοχή της Nvidia από το παγκόσμιο long-only equity portfolio και την αντικαθιστά με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χαρακτηρίζοντάς τη «καθαρό στοίχημα ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία». Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη θεμελιώδη μετατόπιση του οίκου: από τις «υπερβολές της AI-μανίας» στην πραγματική οικονομία και τα υποδομικά έργα, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί ισχυρό ανεκτέλεστο, ενεργειακή έκθεση μέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, και σταθερά περιθώρια EBITDA άνω του 20%. Η Jefferies βλέπει στην εταιρεία έναν μοχλό του επενδυτικού κύκλου του RRF, αλλά και εμβληματικό παράδειγμα της «νέας ελληνικής βιομηχανικής βάσης», η οποία μεταβαίνει από τη στασιμότητα της προηγούμενης δεκαετίας σε βιώσιμη ανάπτυξη με εξαγωγικό και ενεργειακό αποτύπωμα.
