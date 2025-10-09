Pantelakis για ΟΠΑΠ: Κινητήριος «μοχλός» η online δραστηριότητα – Αύξηση 3% στο EBITDA το 2025

Ανεβάζει τον πήχη στα 21 ευρώ, αλλά υποβαθμίζει τη σύσταση σε neutral - Κοντά στην πλήρη αποτίμηση η μετοχή σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία