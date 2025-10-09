Pantelakis για ΟΠΑΠ: Κινητήριος «μοχλός» η online δραστηριότητα – Αύξηση 3% στο EBITDA το 2025
Ανεβάζει τον πήχη στα 21 ευρώ, αλλά υποβαθμίζει τη σύσταση σε neutral - Κοντά στην πλήρη αποτίμηση η μετοχή σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία
Στην αναθεώρηση της εκτίμησής της για τον ΟΠΑΠ προχώρησε η Pantelakis Securities, υποβαθμίζοντας την σύσταση σε «neutral» (ουδέτερη) από «overweight» (υπεραπόδοση). Ωστόσο, αυξάνει την τιμή στόχο στα 21 ευρώ, από 19,4 ευρώ προηγουμένως, ενώ θεωρεί ότι η μετοχή πλησιάζει στην πλήρη αποτίμησή της.
Με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 19,94 ευρώ, η συνολική απόδοση εκτιμάται από την Pantelakis σε 5%, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική μερισματική απόδοση.
Η εταιρεία σημείωσε ισχυρή πορεία στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το Τζόκερ του Αυγούστου με το ιστορικό τζάκποτ ενισχύει την αισιοδοξία για το ετήσιο EBITDA, το οποίο σύμφωνα με την χρηματιστηριακή προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 3% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 852 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 4% πάνω από το guidance της διοίκησης του ΟΠΑΠ.
