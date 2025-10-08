«Λέσχη Θεσσαλονίκης»: Ένα στολίδι της συμπρωτεύουσας στον… δρόμο για το σφυρί (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λέσχη Θεσσαλονίκης»: Ένα στολίδι της συμπρωτεύουσας στον… δρόμο για το σφυρί (pics)

Τμήμα του εμβληματικού κτιρίου επί της παραλιακής λεωφόρου Νίκης, που χτίστηκε το 1926, έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό τον Ιανουάριο του 2026 - Η τιμή πρώτης προσφοράς και η μακρά ιστορία του

«Λέσχη Θεσσαλονίκης»: Ένα στολίδι της συμπρωτεύουσας στον… δρόμο για το σφυρί (pics)
Στην εποχή μας, ακόμη και τα «σύμβολα» μιας πόλης μπορούν να βγουν στο σφυρί… Αυτό ισχύει για το εμβληματικό κτίριο όπου στεγάζεται η «Λέσχη Θεσσαλονίκης» και μετράει ιστορία ενός αιώνα. Ωστόσο, λόγω χρεών ένα τμήμα του οδεύει προς πλειστηριασμό.

Η σχετική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου 2026, εκτός εάν μέχρι τότε μεσολαβήσουν ανακοπές ή άλλες κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστολή ή και στη… διάσωση αυτού του ιστορικού ακινήτου.

