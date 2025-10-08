Επίδομα 250 ευρώ: Οι 6 κατηγορίες που αποκλείονται

-Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.-Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.-Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2024. Όσοι το κλείσουν μετά, θα ενταχθούν από το 2026 και μετά.