Επίδομα 250 ευρώ: Οι 6 κατηγορίες που αποκλείονται
Πλησιάζει ο καιρός για την πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ - Ποιοι μένουν εκτός και ποιος ο λόγος που αποκλείονται
Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια πολίτες, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες που θα το χάσουν.
Γιατί όμως αποκλείονται από το επίδομα των 250 ευρώ; Ο αποκλεισμός οφείλεται σε ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Να σημειώσουμε ότι το ποσό είναι ετήσιο. Δηλαδή, κάθε Νοέμβριο, 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Υψηλά εισοδήματα: πάνω από 14.000 € για άγαμους ή 26.000 € για έγγαμους.
Μεγάλη ακίνητη περιουσία: πάνω από 200.000 € για άγαμους ή 300.000 € για έγγαμους.
Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (πάνω από 671.000 άτομα).
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημα από εργασία συνυπολογίζεται.
Αναδρομικά του 2024, που προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ τονίζει ότι ανάμεσα στους αποκλειόμενους βρίσκονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που θα χρειάζονταν ιδιαίτερα την οικονομική ενίσχυση, ειδικά εν μέσω ακρίβειας.
-Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
-Συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Το επίδομα των 250 ευρώ αφορά:
-Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
-Συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.
-Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.
-Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
-Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2024. Όσοι το κλείσουν μετά, θα ενταχθούν από το 2026 και μετά.
