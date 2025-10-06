Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών: Πάνω από 26 εκατ. επιβάτες στο 9μηνο – Ανοδος 6,7%
Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών: Πάνω από 26 εκατ. επιβάτες στο 9μηνο – Ανοδος 6,7%
Ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 219.297 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το 2024
Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024.
Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,6% και 6,6% αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 26,19 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%.
Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα.
