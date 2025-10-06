Conrad Athens The Ilisian: «Τρέχουν» ήδη οι κρατήσεις από αρχές Ιουνίου 2026 στον νέο προορισμό της Βασ. Σοφίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξενοδοχείο

Conrad Athens The Ilisian: «Τρέχουν» ήδη οι κρατήσεις από αρχές Ιουνίου 2026 στον νέο προορισμό της Βασ. Σοφίας

Το νέο ξενοδοχείο θα σηματοδοτήσει και τη μεγάλη επιστροφή του τοπόσημου, τεσσεράμιση χρόνια μετά το κλείσιμο του ιστορικού Hilton Αθηνών

Στεφανία Σούκη
Mε τις πρώτες κρατήσεις να έχουν ήδη γίνει στα συστήματα του ξενοδοχείου, στις αρχές του Ιουνίου του 2026 το νέο ξενοδοχείο «Conrad» στο ιστορικό πρώην Hilton της Αθήνας θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες.

Ηδη, το ενδιαφέρον για το νέο ξενοδοχείο που θα σηματοδοτήσει και τη μεγάλη επιστροφή του τοπόσημου επί της λ. Βασιλίσσης Σοφίας, τεσσεράμιση χρόνια μετά το κλείσιμο του ιστορικού Hilton Αθηνών τον Ιανουάριο του 2022 είναι σημαντικό, πολύ περισσότερο δε σε συνδυασμό και με τη γενικότερη άνοδο της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού.

Η μετάθεση προς τα πίσω του χρονοδιάγραμματος λειτουργίας του νέου Conrad Athens – ο πρώτος στόχος ήταν για τον Νοέμβριο του 2025 και μετατέθηκε στη συνέχεια για τις αρχές του 2026 – κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πολύ απαιτητικών εργασιών ανάπλασης του ακινήτου από το δίδυμο των μετόχων της ιδιοκτήτριας Ιονικής Ξενοδοχείων (ΤΕΜΕΣ Α.Ε. με τη συμμετοχή των ομίλων Κωνσταντακόπουλου- Olayan), έχοντας, αφενός, διατηρήσει και αποκαταστήσει εμβληματικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του κτιρίου προσθέτοντας και εφαρμόζοντας αφετέρου, σύγχρονες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης π.χ. ως προς την ενεργειακή απόδοση με στόχο την επίτευξη περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED Gold. Από τα κορυφαία στοιχεία της ανάπλασης είναι η διατήρηση και ανάδειξη όλων των εμβληματικά χαρακτηριστικών του ακινήτου, όπως τις προσόψεις που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μόραλης.

