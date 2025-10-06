Conrad Athens The Ilisian: «Τρέχουν» ήδη οι κρατήσεις από αρχές Ιουνίου 2026 στον νέο προορισμό της Βασ. Σοφίας

Το νέο ξενοδοχείο θα σηματοδοτήσει και τη μεγάλη επιστροφή του τοπόσημου, τεσσεράμιση χρόνια μετά το κλείσιμο του ιστορικού Hilton Αθηνών