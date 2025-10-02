Ψηφιακά η αίτηση υπαγωγής στην ειδική φορολόγηση μισθωτών υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής φορολόγησης μέσω της πλατφόρμας Τα Αιτήματά μου για το έτος 2025, οι οποίες παραμένουν έως σήμερα εκκρεμείς, έχουν τη δυνατότητα να την επανυποβάλουν μέσω της νέας εφαρμογής, ώστε να διεκπεραιωθεί πλέον ψηφιακά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).