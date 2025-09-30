Στο υπουργικό οι ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και νέους - Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ
Στο υπουργικό οι ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και νέους - Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ
Κατάργηση προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, αυξήσεις σε ένστολους, αλλά και τα νέα μέτρα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων θα τεθούν επίσης στο υπουργικό συμβούλιο - Συνολικά, το όφελος από όλα τα νέα μέτρα για το 2026 ανέρχεται σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ
Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της φορολογίας στην Ελλάδα με ωφέλεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ το 2026 και 1,6 δισ. ευρώ το 2027 για 4 εκατ. φορολογούμενους, αλλά και πλειάδα μέτρων για αυξήσεις μισθών, επιδόματα και μέτρα για το στεγαστικό, συζητά σήμερα το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό. Τα νέα μέτρα εντάσσονται σε ειδικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή. Στόχος είναι η έγκριση του πακέτου φοροελαφρύνσεων, μισθολογικών παρεμβάσεων και στεγαστικών κινήτρων, ώστε από 1ης Ιανουαρίου 2026 -ή και ακόμα νωρίτερα- να αρχίσουν να βλέπουν όφελος η μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, νέοι εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αλλά και χιλιάδες κάτοικοι της περιφέρειας.
Η ατζέντα επικεντρώνεται στις μειώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, στην αναμόρφωση ειδικών μισθολογίων, στα μέτρα για την αγορά κατοικίας και τις στοχευμένες παρεμβάσεις επαγγελματίες σε νησιά και μικρούς οικισμούς.
Φορολογία εισοδήματος
Με την αναμόρφωση της κλίμακας, ανάσα θα πάρουν εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Προβλέπεται μείωση συντελεστών κατά 2 μονάδες στα εισοδηματικά κλιμάκια 10.000–40.000 ευρώ και νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44%, για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ.
Επιπλέον προβλέπονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και ισχυρές μειώσεις για νέους έως 30 ετών, με πλήρη απαλλαγή φόρου έως 20.000 ευρώ για τους έως 25 ετών και συντελεστή 9% στα 10.000–20.000 ευρώ για 26–30 ετών.
Ο συντελεστής 10.000–20.000 πέφτει στο 20% για όσους δεν έχουν τέκνα, στο 18% με 1 παιδί, 16% με 2, 9% με 3 και μηδενίζεται για 4+ τέκνα. Ο συντελεστής 20.000–30.000 μειώνεται αναλόγως τέκνων έως και 16% με 5 παιδιά, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πολυτεκνικά νοικοκυριά.
Ακίνητα και ενοίκια
Θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000–24.000 ευρώ, ώστε να αρθεί το άλμα από 15% σε 35% και να ενισχυθεί η συμμόρφωση. Παράλληλα, ενσωματώνονται τρεις στοχευμένες αλλαγές στο καθεστώς της 3ετούς φοροαπαλλαγής για ενοικίαση κλειστών κατοικιών, για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων με φθηνότερα ενοίκια. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ της Κυριακής, θα προβλέπεται:
ΕΝΦΙΑ και περιφέρεια
Προβλέπεται κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, σε δύο φάσεις: μείωση 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή το 2027, με ειδική πρόβλεψη αύξησης ορίου κατοίκων στα 1.700 για τη Νέα Βύσσα Έβρου. Το μέτρο λειτουργεί ως κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής σε μικρούς οικισμούς και συνοδεύεται από άλλες περιφερειακές ελαφρύνσεις.
Μείωση ΦΠΑ 30% σε νησιά του Αιγαίου
Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, εντός των ορίων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης νησιωτικότητας και ακριτικών περιοχών.
Τεκμήρια και επαγγελματίες
Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά περίπου 30% για κατοικίες και προβλέπονται σημαντικές μειώσεις για αυτοκίνητα, περιορίζοντας τεχνητές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα, ενώ εξαιρείται από το τεκμαρτό η νέα μητέρα για το έτος γέννας και τα επόμενα δύο έτη.
Μισθολόγια ενστόωλν και δημοσίων υπαλλήλων
Αναμορφώνονται τα μισθολόγια Ένοπλων Δυνάμεων, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού από Οκτώβριο 2025, με δημοσιονομική πρόβλεψη και εξοικονομήσεις από αναδιάρθρωση δομών. Αυξάνεται η αποζημίωση οπλιτών από 8,8 ευρώ σε 50–100 ευρώ, ενώ αναβαθμίζονται οι αποδοχές εξωτερικής υπηρεσίας του ΥΠΕΞ και θεσπίζεται μισθολογική αναγνώριση πενταετών κύκλων σπουδών ως integrated master.
Συνταξιούχοι
Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται
Στέγαση
Παρατείνεται για το 2026 ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν. Επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα 650 εκατ. ευρώ συνολικά για αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, ενώ προωθείται η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων με κοινωνικά κριτήρια διάθεσης.
Συνολικά, το όφελος από όλα τα νέα μέτρα για το 2026 ανέρχεται σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,76 δισ. νέα μέτρα, με πρόσθετη επίδραση περί τα 700 εκατ. ευρώ το 2027 από ορισμένες παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση αξιοποιεί έτσι τον διαθέσιμο χώρο από την υπεραπόδοση 2024 και τα ενεργητικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, με εξαίρεση των αμυντικών δαπανών μέσω εθνικής ρήτρας διαφυγής.
