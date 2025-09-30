Στο υπουργικό οι ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και νέους - Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ

Καταργείται σε δύο φάσεις η. 671.000 συνταξιούχοι δεν θα έπαιρναν καθόλου αύξηση, θα πάρουν το 50% από τις αυξήσεις του 2026 και πλήρη αύξηση από το 2027 και εφεξής. Επιπλέον, ηγια εργαζόμενους συνταξιούχους υπολογίζεται χωρίς την προσαύξηση λόγω εργασίας, ενώ συνεχίζεται η ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ τον Νοέμβριο με εισοδηματικά κριτήρια.Παρατείνεται για το 2026 ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν. Επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα 650 εκατ. ευρώ συνολικά για αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, ενώ προωθείται η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων με κοινωνικά κριτήρια διάθεσης.Συνολικά, το όφελος από όλα τα νέα μέτρα για το 2026 ανέρχεται σε περίπου 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,76 δισ. νέα μέτρα, με πρόσθετη επίδραση περί τα 700 εκατ. ευρώ το 2027 από ορισμένες παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση αξιοποιεί έτσι τον διαθέσιμο χώρο από την υπεραπόδοση 2024 και τα ενεργητικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, με εξαίρεση των αμυντικών δαπανών μέσω εθνικής ρήτρας διαφυγής.