Πιερρακάκης: «Οι φόροι μειώνονται για όλους και ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά»
Πιερρακάκης: «Οι φόροι μειώνονται για όλους και ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά»
Η ανάρτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για τη μείωση της φορολογίας
«Οι φόροι μειώνονται για όλους - και ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά», τονίζει -μεταξύ άλλων - σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο υπουργός υπογραμμίζει μέσα σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Οι φόροι μειώνονται για όλους
-Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα
-Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
-Ελεύθερους επαγγελματίες
-Συνταξιούχους
-Αγρότες»
Και συνεχίζει, λέγοντας: «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες».
Ακούστε όλα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του στο Χ
Ο υπουργός υπογραμμίζει μέσα σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Οι φόροι μειώνονται για όλους
-Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα
-Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
-Ελεύθερους επαγγελματίες
-Συνταξιούχους
-Αγρότες»
Και συνεχίζει, λέγοντας: «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες».
Ακούστε όλα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του στο Χ
Οι φόροι μειώνονται για όλους - και ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά. pic.twitter.com/JkN2kk8NiZ— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) September 20, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία διαψεύδει ότι μαχητικά της παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο - Απάντηση στη Μόσχα ετοιμάζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ
Πρόσω ολοταχώς η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής - Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ την διετία
Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια
Η Ρωσία διαψεύδει ότι μαχητικά της παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο - Απάντηση στη Μόσχα ετοιμάζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ
Πρόσω ολοταχώς η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής - Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ την διετία
Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα