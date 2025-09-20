Πιερρακάκης: «Οι φόροι μειώνονται για όλους και ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά»
«Οι φόροι μειώνονται για όλους - και ακόμα περισσότερο για τις οικογένειες με παιδιά», τονίζει -μεταξύ άλλων - σε σημερινή ανάρτησή του ο  Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός υπογραμμίζει μέσα σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο τι αλλάζει στη φορολογία από το 2026

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: 

«Οι φόροι μειώνονται για όλους

-Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα
-Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα 
-Ελεύθερους επαγγελματίες
-Συνταξιούχους
-Αγρότες»

Και συνεχίζει, λέγοντας: «Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες». 

Ακούστε όλα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του στο Χ 


