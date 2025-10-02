Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναιμική άνοδος παρά τα ρεκόρ στο εξωτερικό – Σημείο αντίστασης οι 2.060 μονάδες
«Βίοι αντίθετοι» για Eurobank και Πειραιώς - Metlen και Titan έβγαλαν αντίδραση - Πάνω από τα 20 ευρώ ο ΟΠΑΠ - Πιέσεις δέχθηκαν Coca Cola και Intralot - Σε αχαρτογράφητα νερά η Cenergy Holdings με νέο ιστορικό υψηλό - Ρεκόρ για Viohalco και Aktor
Κέρδη για δεύτερη διαδοχική μέρα σημείωσε το ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας ωστόσο μακριά από τα υψηλά ημέρας, όπου ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε μία «ανάσα» από τις 2.070 μονάδες. Παρά το θετικό πρόσημο, η Αθήνα δεν κατάφερε να συντονιστεί με το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στο εξωτερικό, με ρεκόρ σε ΗΠΑ (S&P 500), Ευρώπη (Stoxx 600) και Ασία (Kospi).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (2/10), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά μόλις 0,88 μονάδες ή +0,04% και έκλεισε στις 2.057,26 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.056,71 (χαμηλό ημέρας) και των 2.069,57 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πλησιάζει το +40% η απόδοση του ΧΑ εντός του 2025 (σ.σ. συγκεκριμένα διαμορφώνεται στο +39,98%).
Μεταξύ Eurobank και Πειραιώς ισορρόπησε σήμερα η αγορά, με τη μετοχή της πρώτης να σημειώνει κέρδη άνω του +1% και της δεύτερης να υποχωρεί πάνω από -1%. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Metlen και η Titan, βγάζοντας αμφότερες αντίδραση μετά την πρόσφατη υπο-απόδοσή τους. Με «άλμα» άνω του +2% ο ΟΠΑΠ επανήλθε πάνω από τα 20 ευρώ, πλησιάζοντας τις φετινές κορυφές του. «Πλώρη» για τα 13 ευρώ βάζει η Cenergy Holdings, πιάνοντας ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ με ράλι άνω του +2%. Από κοντά η μητρική Viohalco, η οποία έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό με άνοδο της τάξης του +3%. Η Aktor διεύρυνε το υψηλό 18ετίας (Ιούλιος 2007), κάνοντας ακόμη ένα «βήμα» προς τα 9 ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, πιέσεις δέχθηκε η Coca-Cola HBC για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, κινούμενη πέριξ των 39 ευρώ, σε νέο χαμηλό 6μήνου. «Βουτιά» -3% κατέγραψε η Intralot διορθώνοντας από το χθεσινό ρεκόρ 7ετίας του 1,3 ευρώ, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 350-450 εκατ. ευρώ να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 193,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,06 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 29,6 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Alpha Bank με 27,1 εκατ. ευρώ. Στα 137,98 δισ. ευρώ ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 53 μετοχές, αρνητικό για 54, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +1,43% στα 3,405 ευρώ, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά -1,48% στα 7,34 ευρώ και η Alpha Bank έχασε οριακά -0,03% στα 3,666 ευρώ. Αμετάβλητη έμεινε η Εθνική στα 12,795 ευρώ. Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η Optima bank κέρδισε +2,38% στα 8,6 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου παρέμεινε αμετάβλητη στα 8 ευρώ και η CrediaBank κινήθηκε πτωτικά κατά -0,12% στο 1,65 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με «άλμα» άνω του +3% ξεχώρισαν η Titan (+3,91% στα 35,9 ευρώ) και η Viohalco (+3,36% στα 7,69 ευρώ – ιστορικό υψηλό). Κέρδη άνω του +2% σημείωσαν η Cenergy (+2,87% στα 12,9 ευρώ – ιστορικό υψηλό) και ο ΟΠΑΠ (+2,74% στα 20,24 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Σαράντης (+1,4% στα 13,08 ευρώ), η Metlen (+1,39% στα 48 ευρώ) και η Aktor (+1,38% στα 8,84 ευρώ, ρεκόρ 18ετίας – Ιούλιος 2007). Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC κατέγραψε «βουτιά» -2,16% και έκλεισε στα 38,9 ευρώ. Υποχώρησαν πάνω από -1% ο ΟΤΕ (-1,66% στα 15,96 ευρώ), η ΔΕΗ (-1,11% στα 14,24 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (-1,07% στα 8,34 ευρώ).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η Fourlis (+1,63% στα 4,37 ευρώ) και η Πλαστικά Θράκης (+1,01% στα 4,02 ευρώ). Στον αντίποδα, η Intralot διολίσθησε κατά -3,08% στο 1,26 ευρώ, με τζίρο άνω των 11 εκατ. ευρώ. Με απώλειες άνω του -2% ακολούθησαν η Κρι Κρι (-2,59% στα 17,28 ευρώ) και ο ΟΛΠ (-2,57% στα 43,6 ευρώ). Υποχώρησαν επίσης σημαντικά η Intracom Holdings (-1,69% στα 3,49 ευρώ), η Autohellas (-1,4% στα 11,28 ευρώ), ο ΟΛΘ (-1,37% στα 35,9 ευρώ), η Profile (-0,98% στα 7,07 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (-0,97% στα 3,055 ευρώ).
Τα παραπάνω αναφέρει ο κ. Πέτρος Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ίδιος επισημαίνει: «Ρόλο-κλειδί στις επόμενες μεγάλες κινήσεις του ΧΑ εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν να παίζουν οι ξένοι θεσμικοί, καθώς οι Έλληνες ιδιώτες αποφεύγουν να αναλάβουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε όρους συναλλακτικού όγκου και μεριδίου επί της κεφαλαιοποίησης.
Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, οι εισηγμένες τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των οποίων ξεπέρασαν τις προσδοκίες πιθανότατα διατηρούν τα εχέγγυα υπεραπόδοσης, ενώ αυτές που… δεν τα πήγαν και τόσο καλά καλούνται να “πείσουν” τους επενδυτές και ενώ το δομικό bull market του ΧΑ φαίνεται να βρίσκεται ήδη σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι πωλητικές πιέσεις που κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποια “χαρτιά” και ενώ τα θεσμικά χαρτοφυλάκιά φυσιολογικά προβαίνουν σε επιλεκτικό “ξεσκαρτάρισμα” ενόψει κλεισίματος του έτους.
Αγοραστές vs πωλητές σημειώσατε ΧΆνοδο +0,09% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.337,58 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημείωσε κέρδη +0,08% στις 5.200,46 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,96% στις 2.852,83 μονάδες.
Πιο απαιτητικό το stock picking – «Κλειδί» οι ξένοι θεσμικοί«11 ανοδικούς μήνες συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, έχοντας μετατρέψει τη Λεωφόρο Αθηνών σε… μικρή Wall Street ενόσω η εγχώρια “βόρεια” τάση συνεχίζεται γενικώς χωρίς απρόοπτα. Ωστόσο, έχοντας μπει στο καταληκτικό φετινό τρίμηνο, δεν λείπουν οι ενδείξεις “κούρασης”, καθώς η Αγορά από την μία έχει εμπεδώσει την ικανότητα των εισηγμένων να επιτυγχάνουν κέρδη-ρεκόρ (αξιόλογο τμήμα των οποίων διανέμεται στους μετόχους), από την άλλη το προηγηθέν ράλι έχει κάνει τη διαδικασία του stock picking αρκετά πιο απαιτητική, καθώς η «ανακάλυψη θησαυρών» απαιτεί πλέον την “επίσκεψη” και σε λιγότερο προβεβλημένους τίτλους που εμπεριέχουν ίσως τον παράγοντα της έκπληξης. Σε επίπεδο προεξόφλησης ξεκινούν νέες προσπάθειες ανεύρεσης των επόμενων πολλά υποσχόμενων trades, πιθανώς πέραν του βαρύδεικτου τραπεζικού κλάδου».
Αποτιμώντας τις προγραμματισμένες κινήσεις και τα guidance των εισηγμένων, δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν φαινόμενα “buy the rumor, sell the fact” και ενώ δεν θα έχουν όλοι οι θεσμικοί την… υπομονή να περιμένουν να ξαναδούν τα πρόσφατα 15-ετή υψηλά προκειμένου να κλειδώσουν κέρδη. Και όλα αυτά ενώ τα ξένα ΧΑ βρίσκονται, σύμφωνα με κάποιους παρατηρητές, σε σημείο καμπής».
Σε νεότερη εξέλιξη, η Intralot ανακοίνωσε ότι υπερκαλύφθηκε η διεθνής προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τις εντολές ζήτησης να κυμαίνονται μεταξύ €1,07 και €1,12 ανά μετοχή. Όπως αναφέρει η εταιρεία, «οι διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι οι αιτήσεις για αγορά Προσφερόμενων Μετοχών για τιμή χαμηλότερη του κατώτερου άκρου του ανωτέρω εύρους το πιθανότερο είναι να μην ληφθούν υπόψη στην κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών».
Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΟΤΕ, ο οποίος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM) έναντι συνολικού τιμήματος 70 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα μετά τις προσαρμογές ολοκλήρωσης της συναλλαγής (χρέος, κεφάλαιο κίνησης και έξοδα) ανήλθαν σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκτακτη αμοιβή θα ανακοινωθούν στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου στις 13 Νοεμβρίου.
Κέρδη σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε συντονισμό με τη Wall Street, καθώς οι επενδυτές δείχνουν να έχουν «αντισώματα» απέναντι στο αμερικανικό shutdown. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,6% και διαπραγματεύεται στις 568 μονάδες «φλερτάροντας» με νέο ιστορικό ρεκόρ. Στη Γερμανία ο DAX κερδίζει +1,1% και στη Γαλλία ο CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1,2%. Από το τεχνολογικό ράλι επωφελήθηκαν οι ασιατικές αγορές, με τον Kospi στη Νότια Κορέα να καταγράφει «άλμα» +3% και να κάνει νέο record high, πάνω από τις 3.500 μονάδες.
Παραμένει στο επίκεντρο η Intralot λόγω ΑΜΚΗ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, ύψους 350-450 εκατ. ευρώ, που ξεκίνησε χθες, ολοκληρώνεται την Παρασκευή (3/10) με ανώτατη τιμή διάθεσης το 1,27 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση είναι ισχυρή, με το 21% να κατανέμεται σε εγχώριους επενδυτές (73,5-94,5 εκατ. μετοχές) και το 79% σε διεθνή χαρτοφυλάκια (276,5-355,5 εκατ. μετοχές). Η ΑΜΚ έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης έκδοσης ομολόγων υψηλής προτεραιότητας ύψους 900 εκατ. ευρώ (υπερκάλυψη κατά 3,5 φορές), που περιλαμβάνει ομόλογα σταθερού επιτοκίου ύψους 600 εκατ. ευρώ (6,75%) και ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg.
Νέα ρεκόρ στα χρηματιστήρια του εξωτερικούΑπτόητοι εμφανίζονται οι επενδυτές στη Wall Street, καθώς ποντάρουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Κατάφεραν, δε, να ξεπεράσουν τον προβληματισμό που έφερε το κυβερνητικό shutdown, θεωρώντας ότι είναι βραχύβιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν χθες νέα ρεκόρ, με τον S&P 500 να σπάει για πρώτη φορά το «φράγμα» των 6.700 μονάδων. Νέα ήπια άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες.
