Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναιμική άνοδος παρά τα ρεκόρ στο εξωτερικό – Σημείο αντίστασης οι 2.060 μονάδες

Πιο απαιτητικό το stock picking – «Κλειδί» οι ξένοι θεσμικοί

Κέρδη για δεύτερη διαδοχική μέρα σημείωσε το ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας ωστόσο μακριά από τα υψηλά ημέρας, όπου ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε μία «ανάσα» από τις 2.070 μονάδες. Παρά το θετικό πρόσημο, η Αθήνα δεν κατάφερε να συντονιστεί με το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στο εξωτερικό, με ρεκόρ σε ΗΠΑ (S&P 500), Ευρώπη (Stoxx 600) και Ασία (Kospi).Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (2/10), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά μόλις 0,88 μονάδες ή +0,04% και έκλεισε στις 2.057,26 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.056,71 (χαμηλό ημέρας) και των 2.069,57 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πλησιάζει το +40% η απόδοση του ΧΑ εντός του 2025 (σ.σ. συγκεκριμένα διαμορφώνεται στο +39,98%).Μεταξύ Eurobank και Πειραιώς ισορρόπησε σήμερα η αγορά, με τη μετοχή της πρώτης να σημειώνει κέρδη άνω του +1% και της δεύτερης να υποχωρεί πάνω από -1%. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Metlen και η Titan, βγάζοντας αμφότερες αντίδραση μετά την πρόσφατη υπο-απόδοσή τους. Με «άλμα» άνω του +2% ο ΟΠΑΠ επανήλθε πάνω από τα 20 ευρώ, πλησιάζοντας τις φετινές κορυφές του. «Πλώρη» για τα 13 ευρώ βάζει η Cenergy Holdings, πιάνοντας ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ με ράλι άνω του +2%. Από κοντά η μητρική Viohalco, η οποία έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό με άνοδο της τάξης του +3%. Η Aktor διεύρυνε το υψηλό 18ετίας (Ιούλιος 2007), κάνοντας ακόμη ένα «βήμα» προς τα 9 ευρώ.Από την άλλη πλευρά, πιέσεις δέχθηκε η Coca-Cola HBC για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, κινούμενη πέριξ των 39 ευρώ, σε νέο χαμηλό 6μήνου. «Βουτιά» -3% κατέγραψε η Intralot διορθώνοντας από το χθεσινό ρεκόρ 7ετίας του 1,3 ευρώ, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 350-450 εκατ. ευρώ να βρίσκεται σε εξέλιξη.Άνοδο +0,09% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.337,58 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημείωσε κέρδη +0,08% στις 5.200,46 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,96% στις 2.852,83 μονάδες.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 193,34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,06 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 29,6 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Alpha Bank με 27,1 εκατ. ευρώ. Στα 137,98 δισ. ευρώ ανέρχεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 53 μετοχές, αρνητικό για 54, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +1,43% στα 3,405 ευρώ, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά -1,48% στα 7,34 ευρώ και η Alpha Bank έχασε οριακά -0,03% στα 3,666 ευρώ. Αμετάβλητη έμεινε η Εθνική στα 12,795 ευρώ. Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η Optima bank κέρδισε +2,38% στα 8,6 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου παρέμεινε αμετάβλητη στα 8 ευρώ και η CrediaBank κινήθηκε πτωτικά κατά -0,12% στο 1,65 ευρώ.Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με «άλμα» άνω του +3% ξεχώρισαν η Titan (+3,91% στα 35,9 ευρώ) και η Viohalco (+3,36% στα 7,69 ευρώ – ιστορικό υψηλό). Κέρδη άνω του +2% σημείωσαν η Cenergy (+2,87% στα 12,9 ευρώ – ιστορικό υψηλό) και ο ΟΠΑΠ (+2,74% στα 20,24 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Σαράντης (+1,4% στα 13,08 ευρώ), η Metlen (+1,39% στα 48 ευρώ) και η Aktor (+1,38% στα 8,84 ευρώ, ρεκόρ 18ετίας – Ιούλιος 2007). Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC κατέγραψε «βουτιά» -2,16% και έκλεισε στα 38,9 ευρώ. Υποχώρησαν πάνω από -1% ο ΟΤΕ (-1,66% στα 15,96 ευρώ), η ΔΕΗ (-1,11% στα 14,24 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (-1,07% στα 8,34 ευρώ).Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η Fourlis (+1,63% στα 4,37 ευρώ) και η Πλαστικά Θράκης (+1,01% στα 4,02 ευρώ). Στον αντίποδα, η Intralot διολίσθησε κατά -3,08% στο 1,26 ευρώ, με τζίρο άνω των 11 εκατ. ευρώ. Με απώλειες άνω του -2% ακολούθησαν η Κρι Κρι (-2,59% στα 17,28 ευρώ) και ο ΟΛΠ (-2,57% στα 43,6 ευρώ). Υποχώρησαν επίσης σημαντικά η Intracom Holdings (-1,69% στα 3,49 ευρώ), η Autohellas (-1,4% στα 11,28 ευρώ), ο ΟΛΘ (-1,37% στα 35,9 ευρώ), η Profile (-0,98% στα 7,07 ευρώ) και ο ΑΔΜΗΕ (-0,97% στα 3,055 ευρώ).«11 ανοδικούς μήνες συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, έχοντας μετατρέψει τη Λεωφόρο Αθηνών σε… μικρή Wall Street ενόσω η εγχώρια “βόρεια” τάση συνεχίζεται γενικώς χωρίς απρόοπτα. Ωστόσο, έχοντας μπει στο καταληκτικό φετινό τρίμηνο, δεν λείπουν οι ενδείξεις “κούρασης”, καθώς η Αγορά από την μία έχει εμπεδώσει την ικανότητα των εισηγμένων να επιτυγχάνουν κέρδη-ρεκόρ (αξιόλογο τμήμα των οποίων διανέμεται στους μετόχους), από την άλλη το προηγηθέν ράλι έχει κάνει τη διαδικασία του stock picking αρκετά πιο απαιτητική, καθώς η «ανακάλυψη θησαυρών» απαιτεί πλέον την “επίσκεψη” και σε λιγότερο προβεβλημένους τίτλους που εμπεριέχουν ίσως τον παράγοντα της έκπληξης. Σε επίπεδο προεξόφλησης ξεκινούν νέες προσπάθειες ανεύρεσης των επόμενων πολλά υποσχόμενων trades, πιθανώς πέραν του βαρύδεικτου τραπεζικού κλάδου».Τα παραπάνω αναφέρει ο κ. Πέτρος Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ίδιος επισημαίνει: «Ρόλο-κλειδί στις επόμενες μεγάλες κινήσεις του ΧΑ εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν να παίζουν οι ξένοι θεσμικοί, καθώς οι Έλληνες ιδιώτες αποφεύγουν να αναλάβουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε όρους συναλλακτικού όγκου και μεριδίου επί της κεφαλαιοποίησης.Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, οι εισηγμένες τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των οποίων ξεπέρασαν τις προσδοκίες πιθανότατα διατηρούν τα εχέγγυα υπεραπόδοσης, ενώ αυτές που… δεν τα πήγαν και τόσο καλά καλούνται να “πείσουν” τους επενδυτές και ενώ το δομικό bull market του ΧΑ φαίνεται να βρίσκεται ήδη σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι πωλητικές πιέσεις που κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποια “χαρτιά” και ενώ τα θεσμικά χαρτοφυλάκιά φυσιολογικά προβαίνουν σε επιλεκτικό “ξεσκαρτάρισμα” ενόψει κλεισίματος του έτους.