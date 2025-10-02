Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη μέρα ανόδου σε συντονισμό με το θετικό κλίμα στο εξωτερικό
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη μέρα ανόδου σε συντονισμό με το θετικό κλίμα στο εξωτερικό
Στη «ζώνη» των 2.060 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Παραμένει στο επίκεντρο η ΑΜΚ της Intralot
Οι αγοραστές διατηρούν τα ηνία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, λαμβάνοντας ώθηση από το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στο εξωτερικό, με ρεκόρ σε ΗΠΑ (S&P 500), Ευρώπη (Stoxx 600) και Ασία (Kospi). Σε ήπια ανοδικό έδαφος κινείται η Αθήνα στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στη «ζώνη» των 2.060 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (2/10), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,15% στις 2.059,50 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.057,41 (χαμηλό ημέρας) και των 2.061,92 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Πειστικό ήταν το ξεκίνημα του Οκτωβρίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επανήλθε πάνω από τις 2.050 μονάδες, σημειώνοντας επίδοση +40% από την αρχή του τρέχοντος έτους. Στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης των φετινών κορυφών, οι οποίες εντοπίζονται στις 2.126 μονάδες, άξιες συμπαραστάτριες είναι οι τράπεζες, καταγράφοντας «άλμα» άνω του +81,5% μέσα το 2025. Από τέσσερα θετικά και ένα αρνητικό ρεκόρ συνοδεύθηκε η χθεσινή συνεδρίαση. Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε σε υψηλό 4ετίας (Μάρτιος 2021), η Intralot σε υψηλό 7ετίας (Μάρτιος 2018), η Aktor σε υψηλό 18ετίας (Ιούλιος 2007) και η Cenergy Holdings σε νέο ιστορικό υψηλό. Αντίθετα, η Austriacard βρέθηκε σε νέο ιστορικό χαμηλό.
