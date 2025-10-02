Σταθερά ή μειωμένα τα περισσότερα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο
Σταθερά ή μειωμένα τα περισσότερα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο

Οι προμηθευτές που έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς απορρόφησαν τις αυξήσεις στις χονδρικές τιμές της ενέργειας

Σταθερά ή μειωμένα τιμολόγια ρεύματος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο θα ισχύσουν τον Οκτώβριο για την πλειονότητα των καταναλωτών καθώς οι προμηθευτές που έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς απορρόφησαν τις αυξήσεις στις χονδρικές τιμές της ενέργειας.

Αρκετές εταιρείες με μικρότερα μερίδια προχώρησαν σε αυξήσεις, ακολουθώντας την διακύμανση της τιμής χονδρικής τον Σεπτέμβριο η οποία αυξήθηκε κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον Αύγουστο.

Δείτε ΕΔΩ το σύνολο των τιμολογίων από όλους τους προμηθευτές που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο προχώρησε σε «πάγωμα» του «πράσινου» οικιακού τιμολογίου στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 0,129 ευρώ/kWh για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατώρες το μήνα, 0,153 ευρώ για υψηλότερη κατανάλωση και 0,11481 για τις ώρες μειωμένης χρέωσης (το παλιό "νυχτερινό").

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, τα τιμολόγια του Οκτωβρίου είναι χαμηλότερα από εκείνα του Αυγούστου σε ποσοστό από 2 έως 17%.

Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, αξίζει να σημειωθεί, διαμορφώνονται τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια πολλών προμηθευτών, με αρκετές περιπτώσεις κάτω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα. Στα μπλε τιμολόγια στρέφεται η πλειονότητα των καταναλωτών κατά την ανανέωση των συμβολαίων τους, καθώς εκτός από χαμηλότερες χρεώσεις (σε πολλές περιπτώσεις), εξασφαλίζουν και προστασία από ενδεχόμενες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες.

