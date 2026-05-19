Έρχονται αυτόματα πρόστιμα για όσους καθυστερούν τις δηλώσεις: Θα βεβαιώνονται σε πραγματικό χρόνο στους φορολογούμενους
Η ΑΑΔΕ ψηφιοποιεί πλήρως την επιβολή ποινών για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, Ε1 και παρακρατούμενων φόρων – Από 100 έως 500 ευρώ οι «καμπάνες» που θα βγαίνουν πλέον αυτόματα
Άμεση θα γίνεται πλέον η επιβολή προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου καταλογισμού ποινών. Με την εκπρόθεσμη υποβολή μιας δήλωσης, το πληροφοριακό σύστημα θα βεβαιώνει αυτόματα το πρόστιμο και θα το κοινοποιεί ηλεκτρονικά στον φορολογούμενο την ίδια στιγμή.
Μέχρι το τέλος Ιουνίου, όποιος υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος Ε1, παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση νομικού προσώπου θα βλέπει το πρόστιμο να εκδίδεται αυτόματα αμέσως μετά το πάτημα του κουμπιού «Υποβολή». Η νέα εφαρμογή εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ και προβλέπει την πλήρη αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με το είδος της δήλωσης, την κατηγορία βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος αλλά και το αν από τη δήλωση προκύπτει φόρος για πληρωμή.
Με βάση τις νέες διατάξεις, εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ που είναι μηδενικές ή πιστωτικές επιβαρύνονται πλέον με πρόστιμο 100 ευρώ ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση. Αντίθετα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων όταν η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Χωρίς πρόστιμο θα παραμένουν επίσης εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων όταν το ποσό φόρου που προκύπτει δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ, καθώς και δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων ή έμμεσων φόρων από τις οποίες προκύπτει ποσό έως 100 ευρώ.
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις δηλώσεις ανηλίκων ή τις δηλώσεις γονέων για εισοδήματα ανήλικων τέκνων, όπου επίσης δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει φόρος για πληρωμή, τα πρόστιμα αυξάνονται σημαντικά. Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία το πρόστιμο ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά παράβαση, ενώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία το ποσό ανεβαίνει στα 500 ευρώ ανά δήλωση.
Στα 100 ευρώ παραμένει το πρόστιμο για εκπρόθεσμες δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα ή δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος, καθώς και για εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9. Μάλιστα, σε περίπτωση υποβολής Ε9 για περισσότερα από ένα έτη με τις ίδιες μεταβολές, θα επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο.
Τι αλλάζει, οι «καμπάνες»Στην πράξη, η φορολογική διοίκηση καταργεί το σημερινό καθεστώς όπου οι φορολογούμενοι ενημερώνονταν ακόμη και μήνες αργότερα για πρόστιμα που αφορούσαν εκπρόθεσμες δηλώσεις. Με το νέο μοντέλο, το πληροφοριακό σύστημα θα εντοπίζει αυτόματα την παράβαση και θα εκδίδει ηλεκτρονικά το πρόστιμο τη στιγμή της υποβολής, χωρίς να απαιτείται έλεγχος ή παρέμβαση υπαλλήλου της Εφορίας.
