ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο - Απορροφά την αύξηση στην τιμή χονδρικής

Στην πλήρη απορρόφηση των αυξήσεων της χονδρικής προχώρησε η ΔΕΗ για το μήνα που ξεκίνησε - Στα 12,9 λεπτά η κιλοβατώρα η τιμή του πράσινου τιμολογίου