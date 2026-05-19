Στο προσκήνιο δημοσιονομική χαλάρωση και ρήτρα διαφυγής... λόγω Μελόνι
Στο προσκήνιο δημοσιονομική χαλάρωση και ρήτρα διαφυγής... λόγω Μελόνι
Εντείνονται οι πιέσεις για εξαίρεση δαπανών για την ενέργεια, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να καλεί την Κομισιόν να επιδείξει «πολιτικό θάρρος» αντίστοιχο με εκείνο των αμυντικών δαπανών
Με τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν να πλησιάζει πλέον τους τρεις μήνες και τις τιμές των καυσίμων να «καίνε» τις τσέπες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, πληθαίνουν οι φωνές στην Ευρώπη για δημοσιονομική «ευελιξία».
Μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Μακρόν από την Αθήνα προ ημερών για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής παρέμβασης για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην κρίση, το «σήμα» την φορά αυτή δίνει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.
Με επιστολή την οποία απέστειλε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ζητά χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους. Καλεί μάλιστα την Κομισιόν να επιδείξει το ίδιο «πολιτικό θάρρος» στον τομέα της ενέργειας, όπως έκανε και με τη «ρήτρα διαφυγής» για τις αμυντικές δαπάνες.
Οι προβλέψεις δειχνουν ότι το 2026 θα είναι η χρονιά που η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα σε δημόσιο χρέος. Μια τέτοια εξέλιξη απειλεί να θέσει στο στόχαστρο των αγορών της τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ενώ από κοντά ακολουθεί και η δεύτερη -της Γαλλίας.
Το ζήτημα της χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων, προκειμένου τα κράτη-μέλη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο ενεργειακό κόστος, είχε απασχολήσει και στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών στις αρχές Μαΐου.
Υπέρ της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής συντάχθηκαν αρκετοί υπουργοί, με τον πρόεδρο του Eurogroup να δηλώνει τότε ότι «η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει συντονισμένα εφόσον χρειαστεί, με βασική προτεραιότητα την προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».
Ωστόσο μεταξύ των χωρών υπήρχαν και αρνητικές φωνές που δεν αφήνουν ελπίδες για ομοφωνία.
Ενώ η Κομισιόν «σφυρίζει αδιάφορα» καθώς, δια μέσου του εκπροσώπου της Μπάλαζ Ουιβάρι, απάντησε στο ιταλικό αίτημα τονίζοντας ότι κύρια προτεραιότητά της είναι η πλήρης αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων κονδυλίων της Ε.Ε. για τον τομέα της ενέργειας. Όπως εξήγησε, περίπου 300 δισ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέσω εργαλείων όπως το NextGeneration EU, το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με περίπου 95 δισ. ευρώ να παραμένουν προς αξιοποίηση.
«Η κύρια προτεραιότητα τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα κονδύλια. Πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση, εργαζόμαστε επίσης για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων» σημείωσε χαρακτηριστικά, περιορίζοντας ως εκεί τα περιθώρια παρεμβάσεων –στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
Πηγή: newmoney.gr
Μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Μακρόν από την Αθήνα προ ημερών για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής παρέμβασης για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην κρίση, το «σήμα» την φορά αυτή δίνει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.
Με επιστολή την οποία απέστειλε στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ζητά χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους. Καλεί μάλιστα την Κομισιόν να επιδείξει το ίδιο «πολιτικό θάρρος» στον τομέα της ενέργειας, όπως έκανε και με τη «ρήτρα διαφυγής» για τις αμυντικές δαπάνες.
Ιταλία: το χρέος είναι το πρόβλημαΤο πρόβλημα των μέτρων ενεργειακής στήριξης λόγω πληθωρισμού είναι πανευρωπαϊκό, η Ιταλία όμως βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυσκολία, και αυξάνονται οι πιέσεις διεθνών οργανισμών να συμμαζέψει το υπέρογκο δημόσιο χρέος της που –όπως και της Γαλλίας- τείνει να ξεφύγει.
Οι προβλέψεις δειχνουν ότι το 2026 θα είναι η χρονιά που η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα σε δημόσιο χρέος. Μια τέτοια εξέλιξη απειλεί να θέσει στο στόχαστρο των αγορών της τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, ενώ από κοντά ακολουθεί και η δεύτερη -της Γαλλίας.
Το ζήτημα της χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων, προκειμένου τα κράτη-μέλη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο ενεργειακό κόστος, είχε απασχολήσει και στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών στις αρχές Μαΐου.
Υπέρ της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής συντάχθηκαν αρκετοί υπουργοί, με τον πρόεδρο του Eurogroup να δηλώνει τότε ότι «η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει συντονισμένα εφόσον χρειαστεί, με βασική προτεραιότητα την προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».
Ωστόσο μεταξύ των χωρών υπήρχαν και αρνητικές φωνές που δεν αφήνουν ελπίδες για ομοφωνία.
Ενώ η Κομισιόν «σφυρίζει αδιάφορα» καθώς, δια μέσου του εκπροσώπου της Μπάλαζ Ουιβάρι, απάντησε στο ιταλικό αίτημα τονίζοντας ότι κύρια προτεραιότητά της είναι η πλήρης αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων κονδυλίων της Ε.Ε. για τον τομέα της ενέργειας. Όπως εξήγησε, περίπου 300 δισ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέσω εργαλείων όπως το NextGeneration EU, το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με περίπου 95 δισ. ευρώ να παραμένουν προς αξιοποίηση.
«Η κύρια προτεραιότητα τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα κονδύλια. Πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση, εργαζόμαστε επίσης για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων» σημείωσε χαρακτηριστικά, περιορίζοντας ως εκεί τα περιθώρια παρεμβάσεων –στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα