Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Κάποιοι ίσως αλλάξουν σχέδια το 2026 βλέποντας τι δείχνει η εφαρμογή για τα κέρδη από τις νέες φοροελαφρύνσεις
Σε νέο gadgetaki χιλιάδων φορολογουμένων εξελίσσεται από τις πρώτες ώρες της λειτουργίας της η εφαρμογή υπολογισμού φόρου Tax Calculator 2025 την οποία έθεσε σε εφαρμογή από χθες το υπουργείο Οικονομικών. Με λίγα κλικ στο taxcalc2025.minfin.gr από τον υπολογιστή, το τάμπλετ ή το κινητό του, κάθε μισθωτός ή επαγγελματίας κάνει σύγκριση και βλέπει τι θα κερδίζει σε σχέση με φέτος, για τα εισοδήματα που είχε ή υπολογίζει πως θα έχει με την νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος από 1.1.2026.
Στη φάση αυτή η εφαρμογή ενσωματώνει μόνο τις βασικές αλλαγές που θα επέλθουν. Δείχνει μια χονδρική εικόνα για το φορολογικό όφελος που θα έχει κάποιος τη νέα χρονιά. Ο φορολογούμενος επιλέγει ελεύθερα το όποιο ποσό εισοδήματος υπολογίζει πως θα έχει το 2026 ο ίδιος, ο/η σύζυγος, το παιδί ή όποιος άλλος, ώστε να διαπιστώσει τι φόρος αναλογεί και τι μένει «καθαρό» στην τσέπη τους πριν και μετά τις αλλαγές.
Το εργαλείο αυτό αποδεικνύεται χρήσιμο, ιδιαίτερα ίσως για ελεύθερους επαγγελματίες και κάθε ατομική επιχείρηση που θέλει να κάνει τα πλάνα της για το 2026.
Για παράδειγμα, για να γλιτώσουν το τεκμαρτό εισόδημα πριν δύο χρόνια, πολλοί επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) διέκοψαν την ατομική επιχείρηση και άνοιξαν εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Μπήκαν σε έξοδα σύστασης (πχ ΙΚΕ) για να μπορεί κάποιος να δηλώνει και να φορολογείται για πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη (πχ λογιστικά κέρδη μόλις 1.000 ευρώ το χρόνο), αντί για τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα πχ 12.000 ευρώ το χρόνο.
Στην περίπτωση αυτή πέτυχε να πληρώνει μόλις 220 ευρώ εταιρικό φόρο, αλλά και τέλος επιτηδεύματος 400-1000 ευρώ, δηλαδή 620 έως 1.220 ευρώ, αντί 1.340 ευρώ που θα όφειλε μέχρι φέτος.
Μέχρι φέτος είχε έτσι ίσως κάποιο όφελος (αναλόγως και πού έχει έδρα κλπ). Ωστόσο και αυτά τα 620-1.220 ευρώ που δίνει τελικά, ίσως δεν αξίζουν τόσο πολύ πια ώστε να προτιμά να να συντηρεί εταιρία -με ό,τι αυτή κοστίζει- καθώς, για τα κέρδη του από το 2026 και μετά, όλα αλλάζουν!
Αντίστοιχα συμπεράσματα κατά περίπτωση θα μπορεί να βγάλει κάποιος και αν δήλωνε εισόδημα πχ 15.000 ή 20.000 ευρώ, με ό,τι αυτό θα άλλαζε ίσως και στο φορολογικό, επιχειρηματικό ή τραπεζικό προφίλ του.
Ωστόσο με το ίδιο εργαλείο μπορεί να υπολογίσει και κάθε μισθωτός ή συνταξιούχος:
- τι όφελος θα έχει αν, για παράδειγμα, το 2026 θα έχει αμετάβλητο μισθό 2.000 ευρώ το μήνα (28.000 ευρώ ετησίως: όφελος 360 ευρώ το χρόνο)
- πόσα θα παίρνει καθαρά το παιδί του άμεσα από 1.1.2026, αν αμείβεται με τον κατώτατο μισθό σήμερα (10.500 ευρώ ετησίως: όφελος 233 ευρώ το χρόνο ή 16,5 ευρώ το μήνα)
- πόσα θα παίρνει το παιδί από Απρίλιο αφού αυξηθεί ο κατώτατος μισθός (11.000 ετησίως: όφελος 343 ευρώ το χρόνο ή 24,5 ευρώ το μήνα επιπλέον της μισθολογικής αύξησης)
- πόσα γλιτώνει ο πατέρας του αν παίρνει 1.500 ευρώ το μήνα σύνταξη (18.000 ευρώ ετησίως: όφελος 160 ευρώ το χρόνο)
Αντιστοίχως η εφαρμογή δείχνει και πόσα χρήματα περισσότερα θα μπαίνουν και θα μένουν στο σπίτι συνολικά αν εργάζεται και ο/η σύζυγος και τα παιδιά, ή αν υπάρχει και εισόδημα από ενοίκια, άνω των 12.000 ευρώ το χρόνο.
- Η εφαρμογή TaxCalc θα του δείξει, για παράδειγμα, ότι ως επαγγελματίας (φυσικό πρόσωπο):
- - αντί 1.340 ευρώ: θα έδινε 1.300 ευρώ
- - αν έχει 1 ανήλικο παιδί: θα πληρώσει 1.260 ευρώ
- - αν έχει 2 ανήλικα παιδιά: θα πληρώσει 1.220 ευρώ
- - αν έχει 3 ανήλικα παιδιά: θα πληρώσει 1.080 ευρώ
- - αν έχει 4 ανήλικα παιδιά: δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο!
- - αν είναι κάτω των 25 ετών: δε θα πληρώσει καθόλου φόρο!
Αντίστοιχα συμπεράσματα κατά περίπτωση θα μπορεί να βγάλει κάποιος και αν δήλωνε εισόδημα πχ 15.000 ή 20.000 ευρώ, με ό,τι αυτό θα άλλαζε ίσως και στο φορολογικό, επιχειρηματικό ή τραπεζικό προφίλ του.
Επόμενη φάσηΤο πρώτο …ψηφιακό εκκαθαριστικό «από το μέλλον» όμως, θα το δουν οι φορολογούμενοι μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου τον Οκτώβριο. Η δεύτερη φάση θα είναι πιο εξειδικευμένη και προσωποποιημένη: ο φορολογούμενος θα «ξεκλειδώνει» με κωδικούς Taxisnet τα προσωπικά του δεδομένα και βλέπει τι θα ισχύει κάθε χρόνο, με βάση τα δικά του δηλωμένα στοιχεία, τα τεκμήρια που τον αφορούν ή το πού δραστηριοποιείται, προσφέροντας μια πολύ πιο ακριβή αποτύπωση του οφέλους, όπως πχ αν έχει ταυτόχρονα έσοδα και από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις αλλά και από ελεύθερο επάγγελμα ή εταιρίες κλπ.
