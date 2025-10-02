Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Επόμενη φάση

Το πρώτο …ψηφιακό εκκαθαριστικό «από το μέλλον» όμως, θα το δουν οι φορολογούμενοι μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου τον Οκτώβριο. Η δεύτερη φάση θα είναι πιο εξειδικευμένη και προσωποποιημένη: ο φορολογούμενος θα «ξεκλειδώνει» με κωδικούς Taxisnet τα προσωπικά του δεδομένα και βλέπει τι θα ισχύει κάθε χρόνο, με βάση τα δικά του δηλωμένα στοιχεία, τα τεκμήρια που τον αφορούν ή το πού δραστηριοποιείται, προσφέροντας μια πολύ πιο ακριβή αποτύπωση του οφέλους, όπως πχ αν έχει ταυτόχρονα έσοδα και από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις αλλά και από ελεύθερο επάγγελμα ή εταιρίες κλπ.