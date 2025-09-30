Πήγαν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα και βρέθηκαν με… φουσκωμένους φόρους!
Οι παγίδες των ελέγχων και οι ιστορίες επαγγελματιών που πλήρωσαν ακριβά – Δωρεές που δεν πέρασαν και σπίτι που είχε γίνει… έδρα
Πηγαίνουν για δικαίωση και βγαίνουν με ακόμη πιο «φουσκωμένο» εκκαθαριστικό. Οι λίγοι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα βρέθηκαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους πενταετίας, με την εφορία να ψάχνει καταθέσεις, δωρεές, δάνεια και έσοδα που δεν δικαιολογούνται. Το αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι έξτρα φόροι με συντελεστή 33%.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις του 2024 είναι αποκαλυπτικά: μόλις 4.592 ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες τόλμησαν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό, την ώρα που το 34,45% όλων των επαγγελματιών δήλωσαν για το 2023 εισόδημα έως 10.000 ευρώ – χαμηλότερα δηλαδή από το όριο που τους επιβάλλει το μέτρο.
Οι περισσότεροι προτίμησαν να μην μπλέξουν με την εφορία, γνωρίζοντας ότι η διαδικασία της αμφισβήτησης οδηγεί μαθηματικά σε αναλυτικούς ελέγχους.
Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή ειδικού ερωτηματολογίου, το οποίο συνοδεύει την αίτηση αμφισβήτησης. Από εκεί και πέρα, οι ελεγκτές ανοίγουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανατρέχουν στα τελευταία πέντε χρόνια και ζητούν τεκμηριώσεις για κάθε ποσό που εμφανίζεται. Πολλοί επαγγελματίες επικαλούνται δωρεές, δάνεια συγγενών ή έσοδα από κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όμως αν δεν υπάρχει πλήρης και πειστική απόδειξη, τα ποσά βαφτίζονται «εισόδημα» και φορολογούνται.
Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση επαγγελματία που επικαλέστηκε δωρεές και δάνεια σε κοινό λογαριασμό με την αδελφή της. Ο ελεγκτικός μηχανισμός έκρινε ότι οι εξηγήσεις δεν στέκουν, διαπίστωσε καταθέσεις 2.402 ευρώ χωρίς τεκμηρίωση και τις κατέγραψε ως προσαύξηση περιουσίας. Το αποτέλεσμα; Η επαγγελματίας κατάφερε να μειώσει την οφειλή της μόλις κατά 214 ευρώ, ενώ είχε μπει στη διαδικασία προσφυγής για να «σβήσει» το τεκμαρτό.
Ακόμη πιο σκληρή ήταν η υπόθεση ελεύθερου επαγγελματία που είχε δηλώσει ως έδρα το σπίτι του και ζήτησε πλήρη απένταξη από το καθεστώς. Στους λογαριασμούς του βρέθηκαν καταθέσεις 8.361 ευρώ, που εκείνος υποστήριξε ότι προέρχονταν από τιμολόγια της οικογενειακής επιχείρησης όπου ήταν εταίρος. Η εφορία, όμως, θεώρησε ότι τα ποσά αυτά τον αφορούν προσωπικά, αφού δεν υπήρχε ξεχωριστός επαγγελματικός λογαριασμός. Το σύνολο καταλογίστηκε ως δικό του εισόδημα και φορολογήθηκε με 33%, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη δικαιωθεί αλλά να βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτερο εκκαθαριστικό.
Οι υποθέσεις αυτές αποτυπώνουν το κλίμα: η αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού είναι μια διαδικασία που κρύβει πολλές παγίδες. Οι ελεγκτές ψάχνουν τα πάντα – από αναδρομικά και αδήλωτες αποδοχές έως δάνεια συγγενών και καταθέσεις με ασαφή προέλευση. Και στο τέλος, οι πιθανότητες να δικαιωθεί ο φορολογούμενος είναι ελάχιστες.
Για χιλιάδες επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, το ελάχιστο τεκμαρτό μοιάζει με θηλιά. Όσοι πάνε να την κόψουν, συνήθως μπλέκονται ακόμη χειρότερα: αντί να κερδίσουν, φορτώνονται με μεγαλύτερους φόρους.
