Πήγαν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα και βρέθηκαν με… φουσκωμένους φόρους!

Οι παγίδες των ελέγχων και οι ιστορίες επαγγελματιών που πλήρωσαν ακριβά – Δωρεές που δεν πέρασαν και σπίτι που είχε γίνει… έδρα