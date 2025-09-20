ΚΡΙ ΚΡΙ: Εξαγωγές – καταλύτης και το μεγάλο στοίχημα της Αμερικής
Η στρατηγική της εταιρείας για ανάκαμψη κερδοφορίας στο β’ εξάμηνο, οι τιμολογιακές προσαρμογές και το project Greek Dynamo που διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα, με στόχο τζίρο άνω των 300 εκατ. ευρώ το 2025
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου που έδειξαν μεν ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων (+23,7%) αλλά και σημαντική υποχώρηση κερδών, η διοίκηση της ΚΡΙ ΚΡΙ (σσ. στην κεντρική φωτ. ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Παναγιώτης Τσινάβος) έδωσε χθες το στίγμα για το υπόλοιπο της χρονιάς. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης επανέλαβε τον στόχο για κύκλο εργασιών άνω των 300 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBIT γύρω στο 14%, εξηγώντας ποιες κινήσεις θα στηρίξουν την κερδοφορία στο β’ εξάμηνο.
«Αισθανόμαστε ότι τα βιώσιμα περιθώρια EBIT είναι περίπου στο 15%, αλλά βραχυπρόθεσμα το 18% δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το δεύτερο εξάμηνο θα εμφανίσει καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο χάρη σε στοχευμένες τιμολογιακές αναπροσαρμογές και μεγαλύτερη έμφαση σε δραστηριότητες υψηλότερης κερδοφορίας.
