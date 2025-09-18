Τράπεζα Πειραιώς: Στις 23 Σεπτεμβρίου αποφασίζεται η ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς: Στις 23 Σεπτεμβρίου αποφασίζεται η ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ
Στη γενική συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου θα εγκριθεί η ενδιάμεση διανομή μερίσματος - Tην 1η Οκτωβρίου επαναληπτική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας
Στις 23 Σεπτεμβρίου η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί γενική συνέλευση προκειμένου να εγκρίνει ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ατζέντα της συνέλευσης τα θέματα είναι:
1. Τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο
2. Κατάργηση του Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών («Stock Option Plan») σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο King George, επί της Βασιλέως Γεωργίου
Α’ 3, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, αίθουσα Ballroom και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 1η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00.
Στη συνέλευση θα μετέχουν όσοι θα είναι μέτοχοι της τράπεζας στις 18 Σεπτεμβρίου.
Πηγή: newmoney.gr
