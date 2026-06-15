Ευρωαγορές: Ιστορικό υψηλό για τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Ευρωαγορές: Ιστορικό υψηλό για τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα «εκτινάχθηκαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατά το σημερινό άνοιγμα, καθώς οι διεθνείς αγορές «ηλεκτρίστηκαν» από την επίσημη επιβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνης. Η οριστική κατάπαυση των εχθροπραξιών και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προκάλεσαν επενδυτικό ντελίριο, στέλνοντας τις τιμές του αργού πετρελαίου σε ελεύθερη πτώση και διαλύοντας τα «σύννεφα» της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,2% με το καλημέρα της συνεδρίασης, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ και ξεπερνώντας την κορυφή που είχε καταγράψει ακριβώς πριν από το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή για τις ευρωπαϊκές μετοχές, οι οποίες στα μέσα Μαρτίου είχαν «βυθιστεί» σε έδαφος τεχνικής διόρθωσης, καταγράφοντας απώλειες άνω του 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους.
Πλέον, ο Stoxx 600 ενισχύεται κατά 1,05% και διαπραγματεύεται στις 639,90 μονάδες. Ο γερμανικός DAX «αναρριχάται» κατά 1,9% στις 25.081,21 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,67% στις 10.541,46 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,47% στις 8.473,69 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει άνοδο 1,34% στις 19.016,59 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,9% στις 51.962,50 μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι αγορές σε ΗΠΑ και Ασία διαπραγματεύονταν ήδη πολύ υψηλότερα από τα προπολεμικά τους επίπεδα, ωθούμενες από το ράλι των τεχνολογικών μετοχών και την πεποίθηση ότι η αμερικανική οικονομία ήταν λιγότερο εκτεθειμένη στη σύρραξη, η Ευρώπη έκανε σήμερα το δικό της μεγάλο άλμα, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος.
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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,2% με το καλημέρα της συνεδρίασης, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ και ξεπερνώντας την κορυφή που είχε καταγράψει ακριβώς πριν από το ξέσπασμα της πολεμικής σύρραξης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή για τις ευρωπαϊκές μετοχές, οι οποίες στα μέσα Μαρτίου είχαν «βυθιστεί» σε έδαφος τεχνικής διόρθωσης, καταγράφοντας απώλειες άνω του 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους.
Πλέον, ο Stoxx 600 ενισχύεται κατά 1,05% και διαπραγματεύεται στις 639,90 μονάδες. Ο γερμανικός DAX «αναρριχάται» κατά 1,9% στις 25.081,21 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,67% στις 10.541,46 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,47% στις 8.473,69 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει άνοδο 1,34% στις 19.016,59 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,9% στις 51.962,50 μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ οι αγορές σε ΗΠΑ και Ασία διαπραγματεύονταν ήδη πολύ υψηλότερα από τα προπολεμικά τους επίπεδα, ωθούμενες από το ράλι των τεχνολογικών μετοχών και την πεποίθηση ότι η αμερικανική οικονομία ήταν λιγότερο εκτεθειμένη στη σύρραξη, η Ευρώπη έκανε σήμερα το δικό της μεγάλο άλμα, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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