Ο οδικός χάρτης για το πακέτο της ΔΕΘ: Ερχονται παροχές €4 δισ. σε 18 μήνες
Μεγαλύτεροι μισθοί και λιγότεροι φόροι σχεδόν για όλες τις κατηγορίες πολιτών, με βάση τα μέτρα που εξήγγειλε φέτος στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός - Ποιοι και πώς ωφελούνται
Λιγότερους φόρους, μεγαλύτερους μισθούς και περισσότερα λεφτά στην τσέπη θα μπορέσουν να δουν το 2026 σχεδόν όλες οι κατηγορίες πολιτών, με βάση τα μέτρα που εξήγγειλε φέτος στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.
Στο οικονομικό επιτελείο λένε ότι οι παρεμβάσεις στην κλίμακα άμεσης φορολογίας αφορούν περίπου 4,2 εκατομμύρια πολίτες, με μεγάλους κερδισμένους τους νέους, τη μεσαία τάξη (εισοδήματα έως 60.000 ευρώ) και οικογένειες με παιδιά – κυρίως τρίτεκνους και πολύτεκνους. Πάνω από μισό εκατομμύριο κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας θα δουν μειώσεις ΦΠΑ και μείωση ή κατάργηση ΕΝΦΙΑ. Μειώνεται ή καταργείται επίσης η προσωπική διαφορά στις συντάξεις για 670.000 δικαιούχους, ενώ 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο. Ολοι οι ένστολοι και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα βλέπουν αυξήσεις από τον Οκτώβριο και μετά. Τα τεκμήρια διαβίωσης χαλαρώνουν για όλους, όπως και το τεκμαρτό εισόδημα για χιλιάδες επαγγελματίες. Ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν μειώσεις φόρου στα ενοίκια. Ενοικιαστές θα λάβουν επιστροφή ένα ενοίκιο. Πολλοί επωφελούνται ταυτόχρονα από όλα τα μέτρα αυτά μαζί, ενώ νοικοκυριά που έχουν δύο ή και τρεις εργαζομένους θα δουν πολλαπλάσιο όφελος. Ακόμα και 2,2 εκατομμύρια άνεργοι ή χαμηλόμισθοι που είναι αφορολόγητοι και δεν κερδίζουν τίποτε από τις μειώσεις φόρων θα πάρουν επιδότηση ενοικίου ή και αύξηση μισθού και επιδομάτων, με βάση τον κατώτατο μισθό τον Απρίλιο. Σε καιρούς ακρίβειας, η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος θα τονώσει την ιδιωτική κατανάλωση, την ανάπτυξη και την απασχόληση προσφέροντας θέσεις εργασίας και μισθούς σε όσους αναζητούν. Με τουλάχιστον δέκα διαφορετικούς τρόπους, το σύνολο των μέτρων θα ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού.
Για να μπορέσει καθένας να διακρίνει πόσο ευνοείται, στο υπουργείο Οικονομικών συζητάνε ήδη να θέσουν σε λειτουργία μια διαδικτυακή εφαρμογή που σχεδιάζεται να ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες, για να βοηθήσει κάθε πολίτη να διαπιστώσει πώς ωφελείται ο ίδιος από τη νέα φορολογική κλίμακα και να υπολογίσει τι φόρο γλιτώνει το 2026 και το 2027, με βάση την οικογενειακή του κατάσταση, τα τρέχοντα εισοδήματά του, ακόμα και ανάλογα με την ηλικία του.
Με τη νέα φορολογική κλίμακα, η οικονομική άνοδος ανταμείβεται αντί να τιμωρείται και η μεσαία τάξη προσδιορίζεται πλέον σε εισόδημα έως 5.000 ευρώ τον μήνα ή 60.000 ευρώ τον χρόνο. Καθώς η ανεργία μειώνεται και οι μισθοί αυξάνονται, όλο και περισσότεροι θα ανακαλύπτουν τα οφέλη της νέας κλίμακας.
Ωστόσο, η ηλεκτρονική εφαρμογή που θα τεθεί σε εφαρμογή θα υπολογίζει μόνο τα κέρδη από τη μείωση στους άμεσους φόρους για το σύνολο των φορολογουμένων (μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, νέους και οικογένειες με παιδιά) που δηλώνουν εισόδημα από 10.000 ευρώ και άνω. Τα φορολογικά μπόνους φτάνουν έως και δύο μισθούς για πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά ή νέους κάτω των 25 ετών, αλλά ακόμα και τέσσερις και πέντε μισθούς για πολύτεκνες οικογένειες όπου και οι δύο γονείς εργάζονται. Για οικογένειες με τρία παιδιά που ζουν με 1.650 ευρώ τον μήνα ή 20.000 τον χρόνο, το άμεσο όφελος φτάνει στα 1.300 ευρώ τον χρόνο. Για εργαζομένους ιδιωτικού τομέα με μισθό 1.450 ευρώ τον μήνα (επί 14 μήνες) τα 1.300 ευρώ αντιστοιχούν σε σχεδόν έναν ακόμη 15ο μισθό το από 1/1/2026.
Αλλάζουν όλα!«Κάθε πολίτης θα δει τον εαυτό του σε αυτά τα μέτρα», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
