Ο οδικός χάρτης για το πακέτο της ΔΕΘ: Ερχονται παροχές €4 δισ. σε 18 μήνες

Μεγαλύτεροι μισθοί και λιγότεροι φόροι σχεδόν για όλες τις κατηγορίες πολιτών, με βάση τα μέτρα που εξήγγειλε φέτος στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός - Ποιοι και πώς ωφελούνται