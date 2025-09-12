UBS: «In gold we trust» – Νέα τιμή στόχος τα 3.800 δολάρια φέτος, στήριξη από πτώση των πραγματικών επιτοκίων
Η τιμή στόχος για τα μέσα του 2026 αναβαθμίζεται στα 3.900 δολάρια ανά ουγγιά, από 3.700 δολάρια προηγουμένως - Η ελβετική τράπεζα διατηρεί «attractive» άποψη για το πολύτιμο μέταλλο και θέση long στη στρατηγική της
Ο χρυσός επανήλθε σε ανοδική τροχιά και καταγράφει άνοδο 38% από την αρχή του έτους, απέχοντας οριακά από το ιστορικό υψηλό των 3.674 δολαρίων ανά ουγγιά που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο.
Η UBS αποδίδει το ράλι στη στροφή των προσδοκιών της αγοράς προς επανεκκίνηση του κύκλου μειώσεων της Fed, στην αναμενόμενη αποδυνάμωση του δολαρίου και στις επίμονες γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για το τέλος του 2025 στα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά (από 3.500 δολάρια ανά ουγγιά) και για τα μέσα του 2026 στα 3.900 δολάρια ανά ουγγιά (από 3.700 δολάρια). Στις 11 Σεπτεμβρίου, η τιμή μετρητοίς (spot) βρισκόταν στα 3.637 δολάρια ανά ουγγιά.
Καθοριστικός μοχλός είναι η πτώση των πραγματικών επιτοκίων.
