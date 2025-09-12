UBS: «In gold we trust» – Νέα τιμή στόχος τα 3.800 δολάρια φέτος, στήριξη από πτώση των πραγματικών επιτοκίων

Η τιμή στόχος για τα μέσα του 2026 αναβαθμίζεται στα 3.900 δολάρια ανά ουγγιά, από 3.700 δολάρια προηγουμένως - Η ελβετική τράπεζα διατηρεί «attractive» άποψη για το πολύτιμο μέταλλο και θέση long στη στρατηγική της